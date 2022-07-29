 Der Spiegel: У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2022

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Новини

Der Spiegel: У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000

Після застосування у бою деякі із семи самохідних артилерійських установок, поставлених в Україну, показали повідомлення про помилки. Бундесвер вважає, що проблеми пов'язані із високим темпом ведення вогню.

Самохідна артилерійська установка PzH 2000

Самохідна артилерійська установка PzH 2000

Лише через місяць після поставки німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські гармати вже демонструють явні ознаки зносу, йдеться в опублікованому в п'ятницю, 29 липня, повідомленні щотижневика Der Spiegel.

У середині тижня уряд України вже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі з семи САУ PzH 2000, що прибули наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, схоже, потребують ремонту.

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Інтенсивний темп ведення вогню по-німецьки: 100 пострілів на добу

Як вважають у бундесвері, проблеми виникли через високий темп ведення вогню під час використання гаубиць ЗСУ. На думку експертів, це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день вже вважалося б високим рівнем інтенсивності роботи гаубиці, але українці, очевидно, випускали набагато більше снарядів, вважають у бундесвері.

Крім цього, українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані, пише далі Der Spiegel. За інформацією видання, бундесвер зобов'язався у короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запчастин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення ремонтного центру для зброї у Польщі, аби скоротити час на транспортування та виконання робіт.

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Складнощі з норвезькими снарядами для зеніток Gepard

За даними Der Spiegel, проблеми також виникли й з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких недавно були поставлені до України. У ході тестів у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх робити для надання Україні.

Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову будуть випробувані в серпні.

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