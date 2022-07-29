Der Spiegel: У ЗСУ виникли проблеми з німецькими гаубицями PzH 2000

Лише через місяць після поставки німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські гармати вже демонструють явні ознаки зносу, йдеться в опублікованому в п'ятницю, 29 липня, повідомленні щотижневика Der Spiegel.

У середині тижня уряд України вже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі з семи САУ PzH 2000, що прибули наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, схоже, потребують ремонту.

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Інтенсивний темп ведення вогню по-німецьки: 100 пострілів на добу

Як вважають у бундесвері, проблеми виникли через високий темп ведення вогню під час використання гаубиць ЗСУ. На думку експертів, це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день вже вважалося б високим рівнем інтенсивності роботи гаубиці, але українці, очевидно, випускали набагато більше снарядів, вважають у бундесвері.

Крім цього, українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані, пише далі Der Spiegel. За інформацією видання, бундесвер зобов'язався у короткий термін відправити в Україну додаткові комплекти запчастин для усунення проблем. Водночас уряд Німеччини веде переговори з військово-промисловим комплексом щодо створення ремонтного центру для зброї у Польщі, аби скоротити час на транспортування та виконання робіт.

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Складнощі з норвезькими снарядами для зеніток Gepard

За даними Der Spiegel, проблеми також виникли й з постачанням боєприпасів для німецьких зенітних самохідних установок Gepard, перші п'ять одиниць яких недавно були поставлені до України. У ході тестів у Німеччині з'ясувалося, що система вогню Gepard не розпізнає снаряди норвезької компанії, яка нещодавно почала їх робити для надання Україні.

Тепер необхідно модифікувати снаряди, після чого вони знову будуть випробувані в серпні.