Україна отримала $1 млрд кредиту під заморожені активи Росії

Україна отримала від США кредит на суму 1 млрд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Загалом Вашингтон планує надати Києву $20 мільярдів в рамках цієї ініціативи.

Україна отримала від Сполучених Штатів Америки один мільярд доларів, що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7", - написав він у Telegram.

Грант надійшов у межах програми у межах програми Світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Second Growth Foundation Development Policy Loan - DPL).

Як уточнив міністр фінансів України Сергій Марченко, транш у розмірі 1 млрд доларів США уряд США спрямував до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022-2024 роках склала близько 30 млрд доларів США у вигляді грантового фінансування.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у збереженні макроекономічної стабільності та спроможності надавати необхідні послуги українцям. Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів рф. Вдячний США за швидке прийняття рішень та готовність знаходити нові механізми для підтримки України", - зазначив Марченко.

Раніше цього дня Шмигаль повідомив, що Україна також отримала 1 мільярд доларів у межах програми DPL під гарантії урядів Японії та Великобританії.

Україна завершує рік в умовах фінансової стійкості

Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості, про що на засіданні уряду у вівторок заявив прем'єр Шмигаль. "2024 рік завершуємо в умовах фінансової стійкості. За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - цитує його пресслужба Кабміну.

За словами Шмигаля, Україна цього року отримала від Європейського Союзу понад 16 млрд євро за програмою Ukraine Facility, а також майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. "Також вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів. Тільки пряма бюджетна підтримка за цей рік становитиме близько $41 млрд. Вдячні всім друзям України за солідарність. Це дає нам змогу в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання", - заявив він.

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За 11 місяців понад 510 млрд грн із державного бюджету було виділено на соціальне забезпечення, 140 млрд грн - на програму державних медичних гарантій, 163 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам, наголосив прем'єр.

Також він додав, що у 2025 році уряд очікує залучити понад 38 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків, а також отримати кошти від заморожених активів РФ.