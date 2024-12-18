Україна отримала €4,1 млрд від ЄС в межах Ukraine Facility

Державний бюджет України в рамках інструменту Ukraine Facility отримав транш від Європейського Союзу в розмірі 4,1 мільярди євро, з яких 1,5 мільярда євро - грант. Про це у середу, 18 грудня, повідомила пресслужба міністерства фінансів України.

Зазначається, що ці кошти спрямують на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній та гуманітарній сфері. Як наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко, Україна успішно залучила усі передбачені на поточний рік транші в межах Ukraine Facility завдяки виконанню до кінця третього кварталу дев’яти індикаторів. "Впроваджені заходи стосувались покращення та євроінтеграції ключових напрямів: боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля", - йдеться у повідомленні.

"Подушка безпеки" для України

Загальна допомога від ЄС у 2024 році у рамках Ukraine Facility склала 16,2 мільярда євро, зауважив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. "Перерахування макрофінансової допомоги, як і обіцяли наші європейські партнери, до Нового року, створює для України певну подушку безпеки. Це дозволить уникнути ситуації, з якою ми стикнулися на початку року, що завершується, коли надходжень за цією програмою ще не було, а допомога від США пригальмувалася через проблеми з проходженням бюджетного процесу у цій країні, і у нас виникли певні складнощі, яких нині вже не повинно бути", - написав він.

Новий транш очікується на початку 2025 року

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено близько 12,5 мільярда євро фінансової підтримки. Як зауважив Гетльманцев, ключове завдання на найближчі два тижні - встигнути закрити всі 13 індикаторів, дедлайном для яких є четвертий квартал. "Там дуже широкий спектр - план цифровізації ДПС, Політика державної власності, стратегія реформування інтернатних закладів, ринковий контроль нехарчової продукції, містобудування та пов’язані з ним реєстри, стимулювання інвестицій у відновлювальні джерела енергії, оновлення Транспортної стратегії та ухвалення ще двох стратегій - Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій і Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами-членами ЄС та Молдовою, внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України", - написав він, додавши, що багато з цього вже виконано.

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