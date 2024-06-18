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ЄC створив орган контролю за 50 мільярдами євро для України

Євген Жуков | Дмитро Шварц
18 червня 2024 р.

Створений Єврокомісією аудиторський комітет буде контролювати кошти, надані ЄС Києву, а також запобігатиме корупції. Він складатиметься з трьох членів і базуватиметься у Брюсселі.

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Єврокомісія створила орган контролю за 50 мільярдами євро, які будуть надані Україні
ЄС створює Аудиторську раду для контролю Ukraine FacilityФото: FRANCOIS LENOIR/European Union

Європейська комісія в рамках Фонду допомоги Україні створила аудиторський комітет, покликаний сприяти українським владним органам у контролі за використанням допомоги, що надається Києву, а також у запобіганні шахрайству, корупції та конфліктам інтересів. Відповідне рішення Єврокомісії від 12 червня опубліковане в офіційному віснику ЄС у понеділок, 17 червня.

У документі зазначено, що новий орган, підзвітний Єврокомісії, формується із трьох членів терміном до 30 червня 2028 року і функціонуватиме з Брюсселя, а окремий секретаріат базуватиметься у Києві.

Рішенням Єврокомісії встановлено, що щорічно у Брюсселі має проводитися не менше шести засідань аудиторського комітету, в окремих випадках вони можуть проводитись в інших місцях чи онлайн-форматі. Також шість разів на рік аудитори мають, "якщо дозволяють обставини", відвідувати з візитами Київ.

Умови надання коштів для України

Ще у червні 2023 року у зв'язку з планом виділити Києву 50 мільярдів євро протягом трьох років у Брюсселі заявляли про додаткові умови надання коштів. По-перше, від України потрібно модернізувати свою систему аудиту та контролю для підвищення ефективності допомоги. По-друге, наголошувалося, що Єврокомісія має отримати можливість проводити перевірки у будь-який момент реалізації плану. І по-третє, заявлялося про створення незалежної ради аудиторів для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, які зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією про будь-яке виявлене чи передбачуване неефективне управління держкоштами, а також про недоліки системи контролю.

Рада Євросоюзу 28 лютого започаткувала інструмент Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро. У травні Рада ЄС схвалила План України, що дозволило почати щоквартальну виплату допомоги Києву у межах програми Ukraine Facility у 2024-2027 роках. 

План, затверджений урядом України у березні 2024 року, визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 якісних і кількісних показників. Реформи, запропоновані в рамках плану, охоплюють 15 сфер, зокрема енергетику, сільське господарство, транспорт, зелений і цифровий перехід, людський капітал, а також державні підприємства, бізнес-середовище, державні фінанси та децентралізацію.

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