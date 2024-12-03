Україна не повертатиме $50 млрд без репарацій від РФ - закон

Схвалений ВР законопроєкт передбачає зміни до Бюджетного кодексу з новим поняттям - "умовні боргові зобов’язання". Ініціатива, зокрема, стосується кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів, наданого країнами G7 та ЄС.

Депутати Верховної Ради України схвалили більшістю голосів в цілому законопроєкт №12232 про зміни до Бюджетного кодексу України щодо правочинів з умовними зобов’язаннями. Як повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голосу" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі , під час голосування в вівторок, 3 грудня, законопроєкт підтримав 271 законодавець.

Ця законодавча ініціатива надає право Борговому агентству, а до його створення - міністерству фінансів, здійснювати правочини з умовними зобов’язаннями в рамках угод з ЄС, іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями, повернення грошей за якими буде відбуватись не за рахунок державного бюджету, а, зокрема, за рахунок заморожених активів РФ, вказав Железняк.

Очільниця бюджетного комітету, нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, яка була однією з співавторок законопроєкту, пояснювала ще до голосування, що зміни у Бюджетний кодекс створюють у бюджетній сфері нове поняття - так звані "умовні боргові зобов’язання". Цей нормативний акт, зокрема, стосується 50 мільярдів доларів фінансової допомоги, наданої Україні країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським Союзом (ЄС).

"Безповоротна позичка" у розмірі 50 мільярдів доларів від країн Великої сімки і ЄС - це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і якщо не отримає репарації від Росії. Ці гроші також не будуть обліковуватись як державний борг України", - пояснювала голова парламентського комітету в Facebook-дописі.

За словами Підласої, останній пункт - відіграватиме значну роль "в умовах, коли держборг в цьому році перевищить 100 відсотків ВВП".

Без внесення ухвалених змін в Бюджетний кодекс міністр фінансів України Сергій Марченко не матиме права підписати угоди про отримання цих коштів, що могло б мати катастрофічні наслідки для виконання бюджету в наступному році, застерегла посадовиця.

Нагадаємо, Україна отримає 50 мільярдів доларів позики від країн "Великої сімки" і Євросоюзу, погашення якої відбуватиметься з доходів від заморожених російських активів.