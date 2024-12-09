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ЕкономікаУкраїна

ЄС виділяє Україні чергові 4 млрд євро на соціальні видатки

Олена Перепадя
9 грудня 2024 р.

У рамках інструменту Ukraine Facility до держбюджету України вже надійшли 12,1 мільярда євро.

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Прапори України та ЄС у Брюсселі
Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Рада Європейського Союзу схвалила у понеділок, 9 грудня, виділення Україні чергової виплати кредитів та грантів на чотири мільярди євро в рамках  інструменту Ukraine Facility.

Кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету, повідомили в міністерстві фінансів України.

"Україна виконала усі заходи, визначені планом України, до кінця третього кварталу, що своєю чергою відкрило можливість отримання відповідного траншу за інструментом. Планом України було передбачено дев’ять індикаторів до кінця вересня 2024 року. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля", - зазначили у мінфіні.

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У межах у Ukraine Facility до кінця року Україна отримає загалом 16 млрд євро

За даними прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, оголошені кошти України отримає уже цього місяця.

У межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету України вже надійшли 12,1 мільярда євро. Очікується, що у 2024 році бюджетна підтримка від Євросоюзу сягне 16 мільярдів євро. 

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