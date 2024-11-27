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ЕкономікаУкраїна

Україна отримала $4,8 млрд кредиту від Світового банку

Ольга Журавльова
27 листопада 2024 р.

Кошти від Світового банку український уряд спрямує на зарплати, проведення реформ і проєкти з відновлення.

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Доларові купюри
Україна отримала черговий кредитФото: Karel Navarro/AP Photo/picture alliance

Україна отримала кредит у розмірі 4,8 мільярда доларів у рамках проєкту  Світового банку  "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє у середу, 27 листопада, українське міністерство фінансів.

Зазначається, що ця сума стала можливою завдяки гранту США у розмірі 1,6 мільярда доларів і коштів від інших партнерів з розвитку. Американський уряд спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з міністерством фінансів США і з Державним департаментом США. 

На що спрямують кошти

Кредит спрямують, зокрема, на покриття основних соціальних і гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування тощо.  

"Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, агровиробників, а також проєктів відновлення", - прокоментував у Telegram надання кредиту прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, подякувавши партнерам.

З початку повномасштабної війни Росії проти України на покриття першочергових видатків українського державного бюджету було виділено майже 30 мільярдів доларів, нагадали в мінфіні України. Загалом протягом повномасштабної війни РФ проти України через механізми Світового банку залучили майже 50 мільярдів доларів.

У квітні Конгрес США ухвалив закон про виділення Україні 61 мільярда доларів, із яких майже 10 мільярдів - позика. Президент Джо Байден попросив списати майже 5 мільярдів доларів боргу, а іншу половину має право списати з січня 2026 року вже наступний президент - Дональд Трамп. Проте сам Трамп і його команда неодноразово висловлювалися щодо ймовірного скорочення військової допомоги Україні. 

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