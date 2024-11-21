Байден попросив Конгрес списати $5 млрд боргу України

За ухваленим у квітні законом про виділення Україні 61 мільярда доларів допомоги, близько 10 млрд надавалися в якості позики. Джо Байден скористався правом списати половину суми, рішення - за Конгресом.

Адміністрація президента США Джо Байдена попросила Конгрес скасувати 4,65 мільярда доларів боргу України.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на речника Державного департаменту Метью Міллера.

Ще $5 млрд боргу України може списати Трамп

У квітні Конгрес ухвалив закон про виділення Україні 61 мільярда доларів, із яких майже 10 мільярдів - як позика.

Проте у Байдена є право списати 50 відсотків суми, тоді як іншу половину зможе списати з січня 2026 року вже наступний президент - Дональд Трамп.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер рішення за Конгресом. Я був би здивований, якби Конгрес не пішов на це, враховуючи переважну підтримку обох партій щодо надання допомоги", - сказав Міллер.