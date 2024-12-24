Україна отримала ще мільярд доларів фінансової підтримки

Кошти надійшли від урядів Японії та Великобританії у межах програми Світового банку. Напередодні мільярд надійшов від МВФ.

У межах програми DPL Світового банку Україна отримала мільярд доларів від Японії та Великобританії, повідомив у вівторок, 24 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

$1,1 млрд фіндопомоги Україні від МВФ

Днем раніше транш у розмірі 1,1 мільярда доларів надійшов Україні від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Кошти вже вшосте виділили в межах Механізму розширеного фінансування EFF, їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 мільярда доларів.

Шмигаль: Україна завершує 2024-й в умовах фінансової стійкості

За словами Шмигаля, 2024 рік Україна завершує в умовах фінансової стійкості. "За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - зазначив він.

Так, понад 16 мільярдів євро Україна отримала від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility, майже 5,4 мільярда доларів - за програмою співпраці з МВФ, а пряма бюджетна підтримка за цей рік склала близько 41 мільярда доларів.

Звітуючи про видатки, Шмигаль заявив про виділення станом на 1 грудня понад 510 мільярдів гривень з державного бюджету на соціальне забезпечення, 140 мільярдів гривень - на програму державних медичних гарантій, 163 мільярдів гривень - на трансферти місцевим бюджетам.

Уряд України планує залучити $38 млрд зовнішньої допомоги в 2025

Наступного року в планах уряду - залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків та отримати кошти від заморожених російських активів.