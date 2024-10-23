ЄC готовий виділити €18 млрд в рамках кредиту G7 для України

За словами міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, Євросоюз надасть Україні 18 мільярдів євро кредиту з обіцяних країнами G7 50 млрд, що покриватиметься за рахунок прибутків від заморожених на заході активів РФ.

Європейський Союз готовий виділити близько 18 мільярдів євро в рамках обіцяного Україні членами Групи семи (G7) кредиту, що покриватиметься за рахунок прибутків від заморожених на Заході активів Росії.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) під час візиту в Нью-Йорк 22 жовтня, передає німецьке інформаційне агентство dpa.

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Шольц: Україна зможе закупити зброю за кредит G7

Як зазначав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), на ці кошти Україна зможе, зокрема, закупити необхідну зброю та профінансувати відновлення.

До G7 входять США, Канада, Великобританія, Італія, Японія, Франція та Німеччина. У зустрічах також бере участь ЄС.

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