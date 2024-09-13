ЄК пропонує новий план дій щодо замороження росактивів - ЗМІ

Європейська Комісія (ЄК) у п'ятницю, 13 вересня, представила послам країн ЄС можливі шляхи продовження замороження активів російського центрального банку на більш тривалий термін. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на кількох європейських дипломатів.

Такий крок має вирішальне значення для отримання Україною кредиту від Великої сімки у розмірі 50 мільярдів доларів, погоджений лідерами G7 у червні цього року. Щоб забезпечити кредит, країни G7 хочуть бути впевненими, що режим санкцій ЄС щодо російських активів не буде скасовано.

За словами дипломатів, Єврокомісія завчасно обговорила три варіанти, представлені послам ЄС у п'ятницю, зі Сполученими Штатами Америки. "Можливі варіанти, що були представлені сьогодні вранці, вже обговорені зі США", - сказав один з дипломатів.

Три варіанти продовження замороження активів РФ

За інформацією Reuters, перший варіант, запропонований Єврокомісією - це заморожування активів терміном на п'ять років з переглядом кожні 12 місяців, і необхідність кваліфікованої більшості голосів країн ЄС (55 відсотків країн-членів, що представляють щонайменше 65 відсотків населення ЄС. - Ред.) для розморожування активів. Другий варіант - це продовження заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням країн-членів ЄС. Третій варіант - збільшення терміну дії всіх санкцій, запроваджених щодо Росії, до 36 місяців з нинішніх шести місяців.

Країни ЄС та Єврокомісія обговорюють варіанти продовження санкцій проти РФ з липня цього року, після того, як Брюссель вперше поширив відповідну неофіційну пропозицію, нагадує Reuters. "Загалом сьогоднішня зустріч була дуже конструктивною і позитивною. У залі було загальне відчуття, що країни-члени ЄС хочуть знайти шляхи для просування вперед", - зазначив один зі співрозмовників агенції.

Представництво США при ЄС у Брюсселі не відповіло на запит Reuters про коментар, а представник Єврокомісії відмовився надати жодні подробиці зустрічі з послами ЄС.

Кредит G7 для України

У червні лідери Великої сімки та ЄС домовилися використати відсотки від заморожених російських активів для обслуговування кредиту для України обсягом 50 мільярдів доларів. Ці кошти лідери G7 пообіцяли виділити Києву до кінця 2024 року.

Заморожені у країнах G7 російські активи становлять близько 300 мільярдів доларів, більша частина з яких зберігається у депозитарії Euroclear у Бельгії.

Для продовження санкцій ЄС проти Росії кожні шість місяців потрібне одностайне голосування 27 країн-членів блоку.