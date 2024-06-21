Рим: Країни ЄС виділять більшу частину позики для України

До 60 відсотків кредиту розміром 50 мільярдів доларів, який пообіцяли надати Україні країни G7, нададуть члени ЄС, повідомив міністр економіки Італії.

Країни Європейського Союзу (ЄС) мають намір надати до 60 відсотків кредиту обсягом 50 мільярдів доларів, який раніше Велика сімка (G7) пообіцяла виділити Україні та який покриватиметься надходженнями від заморожених російських активів. Таку заяву зробив у п'ятницю, 21 червня, міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті в кулуарах зустрічі європейських міністрів фінансів у Люксембурзі.

За словами італійського урядовця, країни ЄС внесуть від "50 до 60 відсотків" від суми кредиту, цитує агенція Reuters. "Ми почнемо обговорювати частку для США, Канади, Японії та Великобританії", - додав Джорджетті.

Мелоні казала, що країни ЄС не братимуть участі в фінансуванні позики

Нинішня заява італійського урядовця фактично суперечить словам прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, котра наприкінці саміту G7 в Італії цього місяця оголосила, що країни ЄС поки що не братимуть безпосередньої участі у наданні кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Водночас тиждень тому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) казала, що всі країни Великої сімки долучаться до фінансування цієї позики, тобто щонайменше три країни-члени ЄС - Німеччина, Франція та Італія - будуть серед тих, хто виділятиме на це кошти.

Там само минулого тижня неназваний високопоставлений єврофункціонер розповів Reuters, що Європейський Союз може надати близько половини кредитного пакета на суму 50 мільярдів доларів.

План G7 щодо України передбачає виділення Києву багаторічної позики з використанням майбутніх надходжень від близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина яких заблокована в Європейському Союзі. Резерви російського Центробанку та інші активи були заморожені в рамках санкцій G7, запроваджених через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Близько 190 мільярдів євро цих активів зберігаються в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому плані використання цих активів. Сполучені Штати зберігають близько 5 мільярдів доларів, нагадує Reuters.