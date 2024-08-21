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Україна і РФ не йтимуть у великі наступи пів року - Пентагон

Степан Смишляєв
21 серпня 2024 р.

Як українським, так і російським військам найближчі пів року бракуватиме ресурсів для великих наступів, вважає американська військова розвідка.

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Наслідки бойових дій у Курській області Росії
Незабаром після звіту військової розвідки США Збройні сили України розпочали наступальну операцію на території РФФото: ROMAN PILIPEY/AFP

За оцінками Розвідувального управління міністерства оборони США (Пентагон), як Збройним силам України (ЗСУ), так і російським військам у найближчі пів року не вистачить ресурсів для проведення великих наступальних дій, пише Bloomberg у середу, 21 серпня.

Як зауважують у Пентагоні, попри надходження військової допомоги від США, Україні досі бракує боєприпасів, аби мати спроможність відповідати військам РФ, які випускають близько 10 тисяч снарядів на день по українських позиціях.

Тому, на думку американських розвідників, ЗСУ зберігатимуть здатність оборонятися, але не зможуть розпочати широкомасштабний контрнаступ щонайменше пів року.

Своєю чергою Росія, за оцінками Пентагону, зможе утримувати окуповані території, але не має достатньо сил, щоб "загрожувати глибшим просуванням на контрольовану Україною територію, таку як місто Харків".

Оцінки розвідки не враховують наступ ЗСУ на Курщині

Bloomberg зауважує, що висновки Розвідувального управління Пентагону містяться в останньому квартальному звіті про допомогу США Україні, який охоплює тримісячний період, що закінчився 30 червня.

Вже після цього періоду розпочався наступ ЗСУ в Курській області РФ. Повітряні сили ЗСУ також отримали від партнерів перші винищувачі F-16

Водночас Bloomberg зазначає, що такі оцінки схожі на коментарі низки американських високопосадовців, включаючи колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, щодо того, що війна Росії проти України "ось-ось зайде в глухий кут".

Позитивна оцінка США використання українцями ATACMS

У звіті також наголошується на успішному застосуванні українцями далекобійних ракет по низці російських військових цілей: складах боєприпасів, аеродромах, військових кораблях і зенітних ракетних комплексах (ЗРК) С-400 в окупованому Криму.

Як зазначають у військовій розвідці США, через використання американських ATACMS війська РФ були змушені посилити протиповітряну оборону (ППО) на півострові своєю найсучаснішою ЗРК С-500.

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