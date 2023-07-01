Німці позиваються проти виробників вакцин від COVID-19

Адвокати пацієнтів вважають, що фармакологічні концерни не зацікавлені в угодах із позивачами, оскільки витрати на компенсацію за шкоду від COVID-щеплень покривають держави ЄС, які закупили вакцини.

У судах Німеччини наразі перебуває на розгляді 209 позовів проти виробників вакцин проти COVID-19 із вимогами компенсації шкоди. Такі дані надало міністерство охорони здоров'я ФРН у відповідь на запит видання Die Welt am Sonntag (WamS), пише видання в статті за суботу, 1 липня.

Тим часом агентство dpa розкриває подробиці одного з цих процесів. Слухання щодо нього має відбутися 3 липня в земельному суді в місті Ротвайле, у федеральній землі Баден-Вюртемберг. 58-річний чоловік виступає з позовом проти компанії BionTech, стверджуючи, що після щеплення її препаратом у нього сильно погіршився зір на правому оці. Зі свого боку виробник вакцини вважає ці звинувачення необґрунтованими.

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Раніше, у січні, земельний суд у Баварії відхилив позов однієї з пацієнток, які зробили щеплення вакциною AstraZeneca. Жінка стверджувала, що щеплення завдало істотної шкоди її здоров'ю, і вимагала компенсації за це. Тоді суд обґрунтував своє рішення тим, що у зв'язку з вакциною, яку використовували, не можна було довести ні наявність дефекту в продукції, ні інформаційної помилки. У липні Вищий земельний суд у Бамберзі повинен буде ухвалити рішення щодо апеляції в цьому процесі.

Держава покриває витрати

Під час закупівлі вакцин від коронавірусу через ЄС із виробниками було укладено домовленість, що в разі програних справ за позовами витрати на відшкодування і ведення процесу покривають країни-члени ЄС. Виняток робиться лише в разі, коли шкоди було завдано навмисне, через грубу недбалість або недотримання належної виробничої практики за правилами, які діють у ЄС, нагадує dpa із посиланням на звіт Європейської рахункової палати.

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Зі свого боку WamS наводить критичні зауваження адвокатів, які представляють інтереси пацієнтів у подібних процесах. Зокрема, деякі з них вважають, що виробники вакцин не зацікавлені в досягненні угоди з позивачами саме тому, що витрати на адвокатів концернів покриває держава.

Газета цитує також речницю з питань охорони здоров'я Лівої партії Катрін Фоґлер (Kathrin Vogler). Вона каже, що ставиться з розумінням до того, що держава багато в чому зняла з виробників вакцин відповідальність, прагнучи в умовах пандемії забезпечити населення препаратами.

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Однак для тих, кого вважає себе жертвою вакцинації, це означає, що "вони зіткнуться з практично нездоланною фалангою юристів та експертів, які від імені юридичних відділів корпорацій, але водночас коштом платників податків, змушуватимуть їх вступити в битву Давида проти Голіафа", додає Фоґлер.

Нагадаємо, на початку травня поточного року Комітет ВООЗ з коронавірусної інфекції вирішив, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення.