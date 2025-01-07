Трамп-молодший прибув до Гренландії на тлі заяв його батька

Син обраного президента США - Дональд Трамп-молодший - прибув особистим літаком в столицю Гренландії Нуук. Раніше його батько не раз обіцяв приєднати до США цю самоврядну територію Данії.

Дональд Трамп-молодший прибув у вівторок, 7 січня, приватним літаком свого батька до аеропорту столиці Гренландії - міста Нуук. На відеозаписі з аеропорту Нуука видно, як на злітно-посадкову смугу тамтешнього летовища приземлився літак Boeing 757 з написом Trump, повідомляє інформагенція AFP. У соціальній мережі Rumble Дональд Трамп-молодший заявив, що відвідає Нуук, але не для того, щоб "купити Гренландію".

"Я розмовлятиму з людьми. Я їду туди як турист", - сказав Трамп-молодший, назвавши це "довгою особистою одноденною поїздкою". Водночас гренландські ЗМІ повідомили, що син новообраного американського президента пробуде там кілька годин, а жодних офіційних зустрічей не заплановано.

ЗМІ повідомляють, що Трамп-молодший хоче зазнімкувати матеріал для свого подкасту

Водночас інформагенції Reuters і AP повідомили з посиланням на джерела, що мета поїздки Трампа-молодшого до Гренландії - це зняти контент для свого подкасту, і зустрічей з місцевими чиновниками або політиками у нього не заплановано.

Тим часом міністерство закордонних справ Данії заявило, що знає про цей візит. "Оскільки це не офіційний американський візит, міністерство закордонних справ Данії не має жодних коментарів", - заявили у відомстві.

Трамп сам казав про плани свого сина й знову обіцяв приєднати Гренландію до США

Власне, раніше про плани свого сина відвідати Гренландію повідомляв і сам майбутній президент Дональд Трамп. Напередодні Трамп знову поширив допис у своїй соцмережі Truth Social , де він пообіцяв зробити Гренландію "знову великою", додавши, що "люди отримають величезну вигоду", якщо ця самоврядна нині частина Данії "стане частиною нашої країни".

На думку Трампа, "володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю" для Сполучених Штатів. "Ми захищатимемо її й оберігатимемо від дуже злостивого зовнішнього світу", - запевнив Трамп.

Така заява - не перша. 22 грудня Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявляв, що США "вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю" з погляду "забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі". А 2019 року - під час першого президентського терміну Дональд Трамп уже пропонував Данії купити острів. Тоді Копенгаген різко відкинув його пропозицію.

Гренландія: величезна територія, мало жителів

Гренландія - найбільший у світі острів площею 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Але його населення - лише близько 57 тисяч людей. Він став данською колонією у XVIII столітті. Після референдуму 1979 року Гренландія стала самоврядною автономією у складі Данії. У 2009 році, після ще одного референдуму, Копенгаген ухвалив Закон про самоврядування Гренландії, розширивши її автономію.

Нині більшість жителів Гренландії підтримують незалежність, але існують розбіжності щодо строків і ймовірного впливу на рівень життя, зауважує агенція Reuters. А днями прем'єр Гренландії Егеде, який очолює уряд Гренландії з 2021 року, - лідер партії "Громада людей" (Inuit Ataqatigiit), яка вже давно виступає за незалежність, зажадав незалежності від Данії. Відповідно до закону 2009 року, острів може оголосити незалежність лише після успішного референдуму.

Попри багаті ресурси, Гренландія щорічно отримує від Копенгагена субсидії на суму приблизно 500 мільйонів євро, писало раніше Politico.

Вашингтон не вперше хоче купити Гренландію

Уперше ідею купівлі Вашингтоном Гренландії у 1867 році запропонував держсекретар США Вільям Генрі Сьюард, який працював в адміністрації президента Ендрю Джонсона. У тому ж році йому вдалося купити у Росії Аляску.