Данія посилює оборону Гренландії через Трампа

Після заяви обраного президента США про зацікавленість Гренландією, міноборони Данії повідомило про виділення додаткових коштів на "посилення арктичної оборони".

Данська влада планує суттєво зміцнити свою військову присутність у північних регіонах, виділивши на це багатомільярдні інвестиції. Як пише dpa, таке рішення було оголошене невдовзі після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову заявив про зацікавленість Гренландією, яка є автономною територією Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що на зміцнення арктичної оборони планується витратити "двозначну суму у мільярдах". Конкретну цифру міністр не назвав, але 10 мільярдів данських крон відповідають приблизно 1,34 мільярда євро.

За словами Поульсена, Данія планує придбати два нових патрульних кораблі класу Thetis, два нових далекобійних дрони, а також збільшити кількість персоналу у Арктичному командуванні. Окрім того, передбачено формування двох нових команд для патрулювання з використанням собачих упряжок у складі Сіріус-патруля в Гренландії. "Протягом багатьох років ми недостатньо інвестували в Арктику, але тепер плануємо значно посилити свою присутність", - зазначив Поульсен у коментарі виданню Jyllands-Posten, цитує dpa.

Іронічним Поульсен назвав той факт, що оголошення про військові інвестиції пролунало наступного дня після заяви Дональда Трампа. Зокрема, американський політик написав на платформі Truth Social, що з огляду на "інтереси національної безпеки та свободи у світі" Сполучені Штати вважають, що володіння і контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю". Ще під час свого першого президентського терміну Трамп висловлював пропозицію купити Гренландію.

Данський міністр визнав, що його країна не здатна самотужки забезпечити повний контроль величезної території Гренландії. "Поки що немає конкретних планів, але ми співпрацюватимемо зі США", - додав Поульсен.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде категорично відкинув претензії Трампа, заявивши, що "Гренландія не продається". Водночас він наголосив на необхідності збереження відкритості до співпраці. Данський уряд повністю підтримав цю позицію.

Уперше ідею купівлі Вашингтоном Гренландії 1867 року запропонував держсекретар США Вільям Генрі Сьюард, який служив в адміністрації президента Ендрю Джонсона. Того ж року йому вдалося купити у Росії Аляску.