Трамп знову пропонує зробити Канаду 51-м штатом США

Дональд Трамп прокоментував заяву Джастіна Трюдо про відставку. Він укотре повторив, що Канада повинна об'єднатися зі США.

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на заяву канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про відставку відставку в понеділок, 6 січня, вчергове озвучивши ідею об'єднання двох сусідніх країн.

"Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують", - написав майбутній президент Сполучених Штатів у соцмережі Truth Social.

"Яка б це була велика нація разом!" - додав він.

Заяви Трампа про "51-ий штат США"

"Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом", - написав також Трамп, повторивши свої попередні висловлювання про те, що Канада має приєднатися до США.

"Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - стверджує Трамп.

За даними американських ЗМІ, наприкінці листопада Трюдо особисто прилітав до США після того, як Трамп пригрозив запровадити вкрай високі мита на канадську продукцію. За даними Fox News, під час розмови новообраний американський президент заявив, що якщо Канада не зможе вирішити проблеми з мігрантами та торговим дефіцитом зі США, то першого ж дня після інавгурації республіканець запровадить 25-відсоткові мита на всі канадські товари. На заперечення Трюдо, що це вб'є економіку країни, Трамп запропонував йому, щоб Канада стала 51-м штатом США, а Трюдо - губернатором.

6 січня на пресконференції Джастін Трюдо оголосив, що залишить пост голови Ліберальної партії та прем'єр-міністра Канади, щойно буде обрано наступника. Як очікується, Трюдо ще перебуватиме на чолі канадійського уряду на момент інавгурації Трампа 20 січня.

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