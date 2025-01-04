Прем'єр Гренландії зажадав незалежності від Данії

Прем'єр-міністр Гренландії, яка є автономією у складі Данії, Муте Егеде виступив за незалежність найбільшого у світі острова. Про це йдеться в його новорічному зверненні, опублікованому на сайті гренландського уряду.

Егеде проти "кайданів колоніальної епохи"

"Настав час зробити наступний крок для нашої країни. Як і інші країни світу, ми повинні працювати над усуненням перешкод до співпраці - які ми можемо назвати кайданами колоніальної епохи - і рухатися далі. Історія і нинішні умови показали, що наша співпраця з Королівством Данія не призвела до створення повної рівності, і якщо нам і надалі доведеться виходити з данської конституції, рівноправна співпраця не може бути створена", - ідеться у зверненні, опублікованому в четвер, 2 січня, данською та гренландською мовами.

Він наголосив, що настав час і для того, щоб Гренландія сама визначала з ким співпрацювати і які торговельні відносини будувати, оскільки вони "не можуть продовжуватися лише через Данію". Крім того, за його словами, парламент і уряд працювали над створенням конституції, яка має стати "основою для відокремлення від Данії".

"Можливість для народу Гренландії здобути незалежність була закріплена в положеннях Закону про самоврядування, що створило правову основу для того, як можна досягти незалежності. Також підготовлено проєкт конституції для нашої країни. Уже почалася робота зі створення основ для Гренландії як незалежної держави в рамках можливостей і положень, передбачених Законом про самоврядування", - додав Егеде.

Читайте також: Данія посилює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа

Гренландія: величезна територія, мало жителів

Гренландія - найбільший у світі острів площею 2,1 мільйона квадратних кілометрів. Але його населення - лише близько 57 тисяч людей. Він став данською колонією у XVIII столітті. Після референдуму 1979 року Гренландія стала самоврядною автономією у складі Данії. У 2009 році, після ще одного референдуму, Копенгаген ухвалив Закон про самоврядування Гренландії, розширивши її автономію. На цей закон і посилається Егеде.

Більшість жителів Гренландії підтримують незалежність, але існують розбіжності щодо строків і ймовірного впливу на рівень життя, зауважує агенція Reuters.

Видання Politico нагадує , що Егеде, який очолює уряд Гренландії з 2021 року, - лідер партії "Громада людей" (Inuit Ataqatigiit), яка вже давно виступає за незалежність. Відповідно до закону 2009 року, острів може оголосити незалежність лише після успішного референдуму. Як пише Politico, Егеде, "схоже, натякнув" на його проведення одночасно з парламентськими виборами на острові у квітні.

Водночас видання зазначає, що, попри багаті ресурси, Гренландія щорічно отримує від Копенгагена субсидії на суму приблизно 500 мільйонів євро.

Трамп хоче купити Гренландію

22 грудня обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social заявив: США "вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю" з погляду "забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі". Під час першого президентського терміну Дональд Трамп уже пропонував Данії купити острів. Тоді Копенгаген різко відкинув його пропозицію.

Уперше ідею купівлі Вашингтоном Гренландії у 1867 році запропонував держсекретар США Вільям Генрі Сьюард, який працював в адміністрації президента Ендрю Джонсона. У тому ж році йому вдалося купити у Росії Аляску.

У промові Егеде не згадувалися ні Трамп, ні Сполучені Штати. Але ще в грудні він виступив різко проти ідеї Трампа. У новорічній промові прем'єр Гренландії підтвердив свою незгоду. "Існує великий інтерес до нашої країни з боку зовнішнього світу, але хочу ще раз наголосити, що Гренландія належить гренландцям", - сказав Егеде.