Прем'єр Гренландії - Трампу: Ми не продаємося

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відреагував на слова обраного президента США Дональда Трампа про "необхідність володіння і контролю" над островом.

"Гренландія належить народу Гренландії. Ми не продаємося і не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - наголосив Егеде.

Трамп: США повинні встановити контроль над Гренландією

Трамп написав у власній соціальній мережі Truth Social 22 грудня вже вкотре, що США "вважають володіння і контроль над Гренландією абсолютною необхідністю" з погляду "забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі".

Під час свого першого президентського терміну він уже пропонував Данії, до складу якої входить Гренландія, купити острів. Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен назвала таку пропозицію "абсурдною", через що Трамп навіть скасував візит до країни.

Вперше ідею купівлі Гренландії запропонував 1867 року державний секретар США Вільям Генрі Сьюард за президентства Ендрю Джонсона. Того ж року йому вдалося купити у Росії Аляску.

Конфлікт Трампа з Панамою через Панамський канал

21 грудня Трамп звинуватив Панаму у встановленні "сміховинно" високих тарифів за користування Панамським каналом і пригрозив вимагати його повернення під контроль США.

Трамп написав у Truth Social, що канал відіграє "вирішальну роль в економіці та національній безпеці Америки", і що він не дасть змоги цьому "найважливішому активу" потрапити в неправильні руки, зокрема під контроль Китаю.

У відповідь на це президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглих до нього територій належить Панамі і буде належати їй і надалі". Він наголосив, що канал не контролюється Китаєм прямо або побічно, і висловив сподівання на "добрі та шанобливі" відносини з новим урядом США.

Трамп розмістив відповідь Хосе Рауля Муліно з підписом: "Це ми ще подивимося!". Пізніше він опублікував згенеровану штучним інтелектом картинку, на якій прапор США розвивається над водою і підписав її: "Ласкаво просимо в Канал Сполучених Штатів!".

Панамський канал був запущений у 1914 році, його будівництвом займався переважно уряд США. У 1999 році США повністю передали контроль над каналом Панамі після періоду спільного управління.