Швейцарія виправдалась за участь в зустрічі "Друзів миру"

Швейцарський посол в Україні Фелікс Бауманн заявив, що його країна приєдналася до організованої Китаєм і Бразилією зустрічі як спостерігач і не підписувала комюніке за її підсумками.

Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн (Felix Baumann) заявив, що його країна брала участь в зустрічі "Друзів миру", організованій Китаєм і Бразилією в кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, як спостерігач і не підписувала жодних документів. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. По-перше, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі", - сказав дипломат.

За його словами, Швейцарія не змінила своєї позиції: "Будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, статут ООН і, зокрема, територіальну цілісність та суверенітет України".

На думку Бауманна, варто розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

При цьому посол додав, що "нічого не повинно вирішуватися про Україну без України".

Читайте також: Блінкен: Розмови Китаю про мир в Україні не сходяться з діями

Засідання групи "Друзі за мир"

Засідання для обговорення китайсько-бразильського плану припинення війни в Україні (так званої групи "Друзів миру"), яке зібрало 17 країн, відбулося 27 вересня.

За підсумками зустрічі міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив журналістам, що "Росія та Україна - сусіди, яких не можна відділити одне від одного, і дружба - єдиний реалістичний варіант".

Серед учасників зустрічі були Угорщина, Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія, Кенія. Швейцарія взяла участь в якості спостерігача після того, як в китайсько-бразильську "мирну ініціативу" додали посилання на Статут ООН.

Українські дипломати розкритикували таке рішення і заявили, що "не можуть зрозуміти логіки", адже разом зі Швейцарією організовували перший глобальний "саміт миру", де обговорювалась українська "формула миру".

Президент України Володимир Зеленський відхилив китайсько-бразильську ініціативу як таку, що відповідає інтересам Росії.

Читайте також: Боррель про Угорщину в "мирній ініціативі" Китаю та Бразилії: Думають про капітуляцію