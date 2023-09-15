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Шуфричу вручили підозру в державній зраді

Анастасія Шепелева
15 вересня 2023 р.

Після проведення обшуків у нардепа та вилучення, зокрема, радянської символіки, Нестору Шуфричу вручили підозру в державній зраді, за якою у разі доведення провини йому загрожує 15 років тюрми.

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Нестор Шуфрич
Нестору Шуфричу загрожує 15 років тюрмиФото: picture-alliance/dpa/TASS/A. Marchenko

Прокурори Офісу генерального прокурора вручили в п'ятницю, 15 вересня, підозру в державній зраді народному депутату України, голові комітету Верховної Ради з питань свободи слова, який обирався до парламенту від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу. Про це офіційно повідомили Офіс генпрокурора та Служба безпеки України (СБУ).

"За даними слідства, народний депутат України виконував завдання одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, який у 2014 році виїхав до Москви і був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ", - заявили в прокуратурі. В СБУ уточнили, що йдеться про Володимира Сівковича, "завданням якого була координація російської агентури в Україні".

Підривна діяльність в інформаційній сфері

Як стверджують в СБУ, завданням Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. "Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни - нібито "один народ", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що навіть "знаючи про окупацію державою-аагресором частини території України, він продовжував здійснювати підривну діяльність".

Правоохоронці провели обшуки в Шуфрича - за його місцями проживання та у близького оточення, і вилучили заборонену радянську символіку.

Шуфрич засідає в Раді з третього скликання (1998 рік), у 2006-2007 році був міністром з надзвичайних ситуацій у другому уряді Віктора Януковича. Зараз нардепу загрожує до 15 років ув'язнення. 

Серія підозр депутатам з ОПЗЖ

Шуфрич - не єдиний представник ОПЗЖ, якому останнім часом висунули підозру в держзраді.

У липні заочно підозри оголосили колишньому депутату й співголові ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу та ексдепутату Євгенію Мураєву, який свого часу брав участь в роботі ОПЗЖ, очно - чинному нардепу від ОПЗЖ Олександру Пономарьову

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Шуфричу вручили підозру в державній зраді

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