Нардепу від ОПЗЖ повідомили про підозру в держзраді

За даними слідства, після початку повномасштабної війни депутат поїхав до Бердянська, де допомагав Росії в окупації міста.

Народному депутату України від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) повідомили про підозру у державній зраді. Про це в понеділок, 24 липня, повідомляє Офіс генерального прокурора України. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Пономарьова.

За даними слідства, наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення нардеп поїхав з Києва до Бердянська Запорізької області, де вів підприємницьку діяльність та допомагав РФ окупувати місто. "Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їхню підтримку та отримав навіть від них охорону. За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію", - повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Згодом, нібито "через комерційні суперечки з окупантами", він повернувся до Києва, звідки продовжував координувати діяльність підконтрольних комерційних структур."За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні ДБР.

Депутату вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд щодо запобіжного заходу має відбутися у вівторок, 25 липня. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У 2021 році журналісти проєкту "Схеми" повідомляли, що Пономарьов має російське громадянство.

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