Підозра у держзраді: СБУ проводить обшуки Шуфрича

У помешканні депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича СБУ проводять обшуки за підозрою у держзраді. Джерела у правоохоронних органах стверджують, що він наразі не затриманий.

Співробітники Служби безпеки України у п'ятницю, 15 вересня проводять обшуки у помешканні депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича, голову комітету з питань свободи слова, який обирався до парламенту від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), повідомили DW джерела у правоохоронних органах.

За їхніми даними, нардепа підозрюють у державній зраді, зокрема - у співпраці з Володимиром Сівковичем - колишнім віцепрем'єр-міністром з силових питань, а пізніше - заступником голови Ради національної безпеки і оборони часів президенства Віктора Януковича.

"Тим самим, який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні. Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто Малюк (чинний голова СБУ Василь Малюк - Рел.) затримував минулого року", - зауважив співрозмовник DW.

Водночас джерела наполягають, що інформація про затримання Шуфрича не відповідає дійсності.

Держзарада представників ОПЗЖ

Шуфрич засідає у Раді починаючи з третього скликання (1998 рік), у 2006-2007 році також займав посаду міністра із надзвичайних ситуацій у дргому уряді Віктора Януковича.

Він не єдиний представник ОПЗЖ, якому висунули підзору у державній зраді за останній час. Так, протягом липня заочно таку підозру отримав колишній нардеп і співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович, а очно - чинний депутат Ради від ОПЗЖ Олександр Пономарьов.

Останнього суд арештував на 60 діб без права застави. Рабінович, який виїхав з України ще торік, оголошений у розшук.

Також у липні про підозру у держзраді СБУ заочно повідомило депутату Ради восьмого скликання Євгенію Мураєву, який свого часу барв участь у роботі ОПЗЖ.

Читайте також: Мандати на вихід: хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ