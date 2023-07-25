  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Суд заарештував нардепа від ОПЗЖ, підозрюваного в держзраді

Роман Губа
3 год. тому

Київський суд заарештував депутата Ради від ОПЗЖ Пономарьова, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляють українські ЗМІ.

https://p.dw.com/p/4UNaA
Молоток судді.
Печерський районний суд Києва арештував народного депутата, якого підозрюють у держзраді.Фото: picture alliance/imageBROKER

Печерський районний суд Києва арештував народного депутата, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у Telegram. За інформацією низки українських ЗМІ, йдеться про Олександра Пономарьова, народного депутата України від забороненої "Опозиційної платформи - За життя".

Термін арешту становить 60 діб, без можливості внести заставу. За повідомленнями українських ЗМІ, захист нардепа просив про відвід судді, але отримав відмову. 

Підозра Пономарьову

Нардепу повідомили про підозру у державній зраді у понеділок, 24 липня.

За даними слідства, наступного дня після початку повномасштабного російського вторгнення нардеп поїхав з Києва до Бердянська Запорізької області, де вів підприємницьку діяльність та допомагав РФ окупувати місто. "Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їхню підтримку та отримав навіть від них охорону. За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію", - повідомляли у ДБР.

Читайте також: СБУ підозрює в державній зраді екснардепа Мураєва

Згодом, нібито "через комерційні суперечки з окупантами", він повернувся до Києва, звідки продовжував координувати діяльність підконтрольних комерційних структур."За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні ДБР.

Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. У 2021 році журналісти проєкту "Схеми" повідомляли, що Пономарьов має російське громадянство.

Читайте також: Експрезидент "Мотор Січі" Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бронетранспортер Stryker

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів

Конфлікти41 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Завантаження зерна в порту Рені на Дунаї для подальшого експорту

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

"Лінії солідарності" ЄС - альтернатива "зерновій угоді"?

Конфлікти12 год. тому
Абревіатури партій ХДС і АдН німецькою мовою

Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?

Чи вистоїть "брандмауер" консерваторів у ФРН під тиском АдН?

Політика7 год. тому
Міст імені Патона вже давно потребує капітального ремонту (архівне фото)

Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

Суспільство11 год. тому
Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня 2023 ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Архітектура24 липня 2023 р.9 фото
Відвантаження обладнання для атомної енергетики на заводі у Волгодонську, Росія

Чому атомна промисловість РФ досі не під санкціями ЄС?

Чому атомна промисловість РФ досі не під санкціями ЄС?

Політика24 липня 2023 р.
external

Отримав нову ногу і знову на фронт - "Європа у фокусі"

Отримав нову ногу і знову на фронт - "Європа у фокусі"

Конфлікти24 липня 2023 р.26:00 хв.
На головну сторінку