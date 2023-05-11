Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ

Колишній президент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який зараз перебуває в СІЗО, попрохав Офіс президента України додати його у списки на обмін з РФ.

Колишній президент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв написав заяву в Офіс президента України (ОПУ) з проханням включити його до списків на обмін з Росією, повідомили ввечері у середу, 10 травня, "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

"Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією", - йдеться у заяві Богуслаєва, написаній російською мовою, копія якої опинилась у розпорядженні журналістів. Заява Богуслаєва на ім'я керівника ОПУ Андрія Єрмака датована 20 березня. У ній експрезидент "Мотор Січі" підписався як "пенсіонер, інвалід І групи".

Читайте також: У Богуслаєва вилучили раритетні авто, артефакти на мільярд гривень

Раніше радник Єрмака Михайло Подоляк допустив можливість обміну Богуслаєва, зазначивши, що цей процес може бути подібним до обміну Віктора Медведчука. Не виключив цього і голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк, який казав, що після надання необхідних показів експрезидент "Мотор Січі" стане "якісним обмінним фондом".

Читайте також: Ще одного священика УПЦ (МП) віддали Росії в рамках обміну

Що інкримінують Богуслаєву

Богуслаєв перебуває в слідчому ізоляторі (СІЗО). Йому інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації та, віднедавна, протидію Збройним силам України (ЗСУ).

"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. Богуслаєва затримали 22 жовтня 2022 року. За інформацією СБУ, він незаконно постачав українські авіадвигуни до РФ, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Читайте також: Богуслаєв постачав двигуни для гелікоптерів РФ і після вторгнення - СБУ

У розслідуванні оприлюдненому 10 травня "Схеми" опублікували записи телефонних розмов Богуслаєва, з яких випливає, що під час повномасштабного вторгнення Росії він блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам: віддав наказ розібрати борт на запчастини та приховати документи.

Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ. Усі звинувачення на свою адресу він відкидає.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в листопаді 2022 року "Мотор Січ" націоналізували. 1 квітня Україна запровадила санкції проти Богуслаєва.

Читайте також: Закиди у держзраді: хто такий президент "Мотор Січі" Богуслаєв