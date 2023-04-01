  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
В'ячеслав Богуслаєв
В'ячеслав БогуслаєвФото: Marina Lystseva/TASS/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Київ запровадив санкції проти Богуслаєва, ФСБ, мінфіну РФ

Аліна Коломієць
18 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще 260 росіян та експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва. Дія санкцій - десять років.

https://p.dw.com/p/4PaZs

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо низки впливових росіян та компаній РФ. До "чорного списку" потрапив також затриманий експрезидент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. Відповідні укази опубліковані у суботу, 1 квітня, на сайті очільника держави.

Окрім Богуслаєва, санкції запроваджуються ще проти декількох громадян України (Дмитра Ворони, Геннадія Гаркуші, Володимира Ліпандіна) та понад 260 росіян.

Також у списку 380 юридичних осіб. Серед них - підприємства військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки й кабельної промисловості РФ, а також іранська компанія Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization.

Під санкції потрапили й міністерство фінансів, Федеральна служба безпеки (ФСБ), Федеральна служба охорони і Рада Федерації РФ. Дія обмежувальних заходів - десять років.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій.

Читайте також:Війна в Україні: ЄС подовжив персональні санкції проти РФ іще на пів року

Богуслаєва звинувачують у постачанні двигунів до РФ та фінансуванні "ДНР"

"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії затримали 22 жовтня 2022 року за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

За інформацією СБУ, вони незаконно постачали українські авіадвигуни до Росії, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Як з'ясувалося, Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ.

Пізніше, 1 лютого, СБУ оголосила Богуслаєву про нову підозру - в фінансуванні самопроголошеної "ДНР".

Читайте також: Закиди у держзраді: хто такий президент "Мотор Січі" Богуслаєв

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України в листопаді 2022 року "Мотор Січ" націоналізували

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Топтема

Топтема

В'ячеслав Богуслаєв

Київ запровадив санкції проти Богуслаєва, ФСБ, мінфіну РФ

Політика18 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія22 год. тому03:48 хв.
Золота печатка із зображенням профілю чоловіка та написом BODI - символ виставки

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Культура6 год. тому
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка6 год. тому
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я22 год. тому
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика24 год. тому
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку