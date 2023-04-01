Київ запровадив санкції проти Богуслаєва, ФСБ, мінфіну РФ

Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще 260 росіян та експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва. Дія санкцій - десять років.

18 хв. тому 18 хв. тому

18 хв. тому 18 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо низки впливових росіян та компаній РФ. До "чорного списку" потрапив також затриманий експрезидент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. Відповідні укази опубліковані у суботу, 1 квітня, на сайті очільника держави.

Окрім Богуслаєва, санкції запроваджуються ще проти декількох громадян України (Дмитра Ворони, Геннадія Гаркуші, Володимира Ліпандіна) та понад 260 росіян.

Також у списку 380 юридичних осіб. Серед них - підприємства військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки й кабельної промисловості РФ, а також іранська компанія Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization.

Під санкції потрапили й міністерство фінансів, Федеральна служба безпеки (ФСБ), Федеральна служба охорони і Рада Федерації РФ. Дія обмежувальних заходів - десять років.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій.

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Богуслаєва звинувачують у постачанні двигунів до РФ та фінансуванні "ДНР"

"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії затримали 22 жовтня 2022 року за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

За інформацією СБУ, вони незаконно постачали українські авіадвигуни до Росії, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.

Як з'ясувалося, Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ.

Пізніше, 1 лютого, СБУ оголосила Богуслаєву про нову підозру - в фінансуванні самопроголошеної "ДНР".

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Рішенням Ради національної безпеки і оборони України в листопаді 2022 року "Мотор Січ" націоналізували.