Київ запровадив санкції проти Богуслаєва, ФСБ, мінфіну РФ
Аліна Коломієць
18 хв. тому
Президент України Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще 260 росіян та експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва. Дія санкцій - десять років.
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо низки впливових росіян та компаній РФ. До "чорного списку" потрапив також затриманий експрезидент підприємства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. Відповідні укази опубліковані у суботу, 1 квітня, на сайті очільника держави.
Окрім Богуслаєва, санкції запроваджуються ще проти декількох громадян України (Дмитра Ворони, Геннадія Гаркуші, Володимира Ліпандіна) та понад 260 росіян.
Також у списку 380 юридичних осіб. Серед них - підприємства військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки й кабельної промисловості РФ, а також іранська компанія Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization.
Під санкції потрапили й міністерство фінансів, Федеральна служба безпеки (ФСБ), Федеральна служба охорони і Рада Федерації РФ. Дія обмежувальних заходів - десять років.
Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій.
Богуслаєва звинувачують у постачанні двигунів до РФ та фінансуванні "ДНР"
"Мотор Січ" - одне з найбільших у Європі підприємств із виробництва авіадвигунів. Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії затримали 22 жовтня 2022 року за підозрою в колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.
За інформацією СБУ, вони незаконно постачали українські авіадвигуни до Росії, які там використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів.
Як з'ясувалося, Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ.