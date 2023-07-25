СБУ підозрює в державній зраді екснардепа Мураєва

Євген Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України, зазначають в СБУ. Мураєва підозрюють у держзраді.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в держзраді народному депутат України восьмого скликання Євгенію Мураєву. Як повідомила у вівторок, 25 липня, пресслужба СБУ, вже зібрано доказову базу.

Правоохоронці підозрюють Мураєва за двома статтями Кримінального кодексу України - у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності. Колишньому народному депутату загрожує до 15 років позбавлення волі.

За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал "Наш", що від початку лютого 2022 року перебуває під санкціямиРади національої безпеки і оборони (РНБО), для масового поширення кремлівських наративів в інформаційному просторі України. Таким чином, вказують правоохоронці, Мураєв цілеспрямовано використовував власний медіаресурс для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ. "Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні.

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Також в СБУ нагадали, що восени 2022 року було проведено серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва, і тоді виявили "готівку в російських рублях, зброю, а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій".

Нині Мураєв, за даними журналісткього розлідування видання "Українська правда" , живе у австрійському Відні. Виїхав він з України у травні 2022 року, коли не було обмеження щодо виїзду, зазначають журналісти.

Нагадаємо, в січні 2022 року міністерство закордонних справ Великобританії попереджало про плани Кремля після повномасштабного вторгнення в Україну встановити в Києві маріонетковий режим. Як потенційний кандидат, за даними Лондона, розглядався Мураєв. Тоді у коментарі британському виданню The Telegraph Мураєв назвав це "дурістю та нісенітницею", зазначивши, що останні чотири роки перебуває під російськими санкціями. Пізніше він оприлюднив у Fаcebook допис, в якому наголосив, що "час прозахідних та проросійських політиків в Україні безповоротно минув."