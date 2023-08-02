Печерський суд заочно заарештував екснардепа Рабіновича

Колишнього депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича суд дозволив взяти під варту за підозрою у держзраді. Проросійський політик покинув України ще торік.

Печерський районний суд Києва призначив колишньому співголові фракції "Опозиційна платформа за життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді дев'ятого скликання Вадимові Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у середу, 2 серпня, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР), слідчі якого підозрюють колишнього нардепа в державній зраді.

До повномасштабного вторгнення РФ Рабінович вирізнявся різкими проросійським заявами навіть з-поміж членів нині забороненої ОПЗЖ, яку створив у 2018, уклавши альянс з Віктором Медведчуком. Восени 2021 року депутат навіть летав до Москви на зустріч із заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком. 3 лютого 2022 року він покинув Україну начебто з офіційним візитом до ізраїльського Кнесету та більше не повертався.

ДБР лише минулого тижня офіційно повідомила ексдепутату про підозру в держзраді, передавши її через ізраїльських правоохоронців.

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Невловний громадянин без паспорта

У березні 2022 року колеги по фракції ОПЗЖ проголосували за виключення Рабіновича та дострокове припинення депутатських повноважень - він у відповідь намагався дистанційно розпустити партію. Однак зазнав невдачі й після цього не робив публічних заяв.

Рада відібрала в депутата мандат у листопаді 2022 року - на підставі того, що раніше президент Володимир Зеленський позбавив того українського громадянства.

Вадим Рабінович не вперше має проблеми з законом. У 1980-х його принаймні двічі затримували за розкладання соціалістичної власності та незаконне підприємництва й зрештою засудили до 14 років позбавлення волі. Вийшовши достроково на свободу у 1990 році, він швидко осідлав приватизаційну хвилю, інвестував у медіабізнес та невдовзі отримав титул "першого українського олігарха".

В кінці 1990-х Рабіновичу неодноразово закидали нелегальну торгівлю українською зброєю. СБУ навіть заборонила йому в'їзд в Україну, тоді бізнесмен теж переховувався в Ізраїлі, громадянство якого має за численними твердженнями ЗМІ.

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