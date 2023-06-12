ЗСУ передали авто родичів Медведчука та Козака на $1 млн

17 машин, конфіскованих у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.

На потреби однієї з бригад Збройних сил України (ЗСУ) передали 17 автомобілів, арештованих у родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака, повідомило Державне бюро розслідувань у понеділок, 12 червня.

Ідеться про 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон і два позашляховики загальною вартістю 1,1 мільйона доларів.





Раніше транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака і були заарештовані в межах кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Медведчук і Козак були депутатами Верховної Ради України від фракції забороненої на період воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя"(ОПЗЖ). Їх підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

У квітні 2022 року Медведчука затримали під час спроби виїзду за межі Київської області, а у вересні Україна віддала Медведчука Росії в обмін на дві сотні українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі". Козак, за даними Служби безпеки України, переховується у РФ.

У січні цього року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука та Козака, а парламент позбавив їх депутатських мандатів.

Читайте також: Суд повернув державі землю дружини Медведчука Оксани Марченко на березі Дніпра