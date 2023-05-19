Суд забрав у Оксани Марченко землю на березі Дніпра

Дружина Віктора Медведчука незаконно привласнила земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та вартістю понад 200 мільйонів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.
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Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури щодо повернення у державну власність земель на березі Дніпра вартістю понад 200 мільйонів гривень. Вони перебували у незаконній власності Оксани Марченко - дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, повідомив у п'ятницю, 19 травня, Офіс генерального прокурора України.
"Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що "частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимог законодавства, в подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснардепа, позбавленого українського громадянства - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Під такий опис підходять Медведчук і Марченко.
Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних російських угруповань. За даними Служби безпеки України, вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та міністерства внутрішніх справ РФ в анексованому Криму. Наразі триває розслідування.
У вересні 2022 року Україна віддала Росії Медведчука в обмін на дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі". 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили Медведчука манада.