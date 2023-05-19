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Заарештовано активи Марченко в Запорізькому феросплавному - СБУ
Дружина Віктора Медведчука Оксана МарченкоФото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Суд забрав у Оксани Марченко землю на березі Дніпра

Олександр Куницький
31 хв. тому

Дружина Віктора Медведчука незаконно привласнила земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га та вартістю понад 200 мільйонів гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури щодо повернення у державну власність земель на березі Дніпра вартістю понад 200 мільйонів гривень. Вони перебували у незаконній власності Оксани Марченко - дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, повідомив у п'ятницю, 19 травня, Офіс генерального прокурора України.

"Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що "частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимог законодавства, в подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснардепа, позбавленого українського громадянства - лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ". Під такий опис підходять Медведчук і Марченко.

Арешти мільярдних активів Марченко

Раніше суд арештував активи Марченко на понад сім мільярдів гривень: корпоративні права в Запорізькому заводі феросплавів, акції електрометалургійного заводу "Дніпроспецсталь" в Запоріжжі та кількох обленерго, земельні ділянки, будинки та автомобілі.

Марченко підозрюють у фінансуванні російських окупаційних російських угруповань. За даними Служби безпеки України, вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та міністерства внутрішніх справ РФ в анексованому Криму. Наразі триває розслідування.

У вересні 2022 року Україна віддала Росії Медведчука в обмін на дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі". 10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили Медведчука манада.

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