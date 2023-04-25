Суд арештував активи Марченко в металургії - СБУ

Суд заарештував корпоративні права дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксани Марченко в Акціонерному товаристві "Запорізький завод феросплавів" загальною вартістю понад мільярд гривень. Про це повідомив у вівторок, 25 квітня, сайт Служби безпеки України (СБУ).

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"Рішення суду стосується 13,7 відсотка акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні й входить до списку найбільших металургійних компаній у Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і (...) дозволить передати на користь нашої держави", - ідеться в повідомленні.

Не перший арешт активів Марченко

У спецслужбі також нагадали, що раніше вже було заарештовано майно Марченко на загальну суму понад шість мільярдів гривень у межах кримінального провадження за підозрою її у фінансуванні російських окупаційних угруповань. У лютому цього року слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

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Нагадаємо, 12 квітня Великобританія оголосила запровадження санкцій щодо Оксани Марченко, а також низки родичів російських олігархів.

У вересні 2022 року Україна обміняла на Медведчука дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

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10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів.