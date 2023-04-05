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Оксана Марченко в Москві (фото з архіву)Фото: Alexei Golenishchev/TASS/dpa/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна

СБУ повідомила про арешт нових активів дружини Медведчука

Олександр Куницький
2 год. тому

Арешт накладено на дві земельні ділянки у Львівській області загальною вартістю понад 17,5 мільйона гривень, повідомили в СБУ. Їх Марченко отримала внаслідок незаконної оборудки, додали правоохоронці.

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Суд арештував чергові активи дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, яку підозрюють у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Про це повідомила у середу, 5 квітня, Служба безпеки України (СБУ).

Згідно з повідомленням, рішення суду про накладення арешту на дві земельні ділянки з об'єктами нерухомості в одному з престижних туристичних районів Львівської області ухвалене за матеріалами СБУ. Зазначається, що там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Загальна вартість заарештованих активів становить понад 17,5 мільйона гривень.

У пресслужбі СБУ наголошують, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном. "До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко", - йдеться у повідомленні. Нині посадовцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, додали в СБУ.

Арешти активів Марченко

Наприкінці лютого так само за матеріалами СБУ арештували майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень, зокрема, акції кількох обленерго, земельні ділянки, будинки і автомобілі. У березні суд арештував активи Оксани Марченко
загальною вартістю понад 440 мільйонів гривень. Йдеться про 6,8 відсотка акцій приватного акціонерного товариства "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі.

Марченко підозрюють у фінансуванні окупаційних російських військ. За данимим СБУ, вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в тимчасово окупованому Криму. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна обміняла на Медведчука дві сотні військовополонених, зокрема й захисників "Азовсталі".

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10 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука, а 13 січня депутати Верховної Ради позбавили мандатів Медведчука та низку інших проросійських нардепів. 

Як кияни коментують обмін "азовців" на Медведчука

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