Великобританія запровадила санкції щодо дружини Медведчука

Санкції щодо Оксани Марченко уряд Великобританії запровадив через її зв'язок із Віктором Медведчуком. Також обмеження застосували до низки родичів російських олігархів та пов'язаних з ними компаній.

Великобританія оголосила про запровадження санкцій щодо дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також низки родичів російських олігархів. Санкційний список опублікував офіс застосування фінансових санкцій Казначейства Великобританії у середу, 12 квітня.

Підставою для запровадження обмежень щодо Марченко став її зв'язок із Віктором Медведчуком як з особою, яка "є або була причетна до дестабілізації України або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

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Також санкції застосовані щодо дружини російського бізнесмена Володимира Євтушенкова Наталії та його дітей Фелікса і Тетяни. Крім того, обмеження запровадили щодо доньки олігарха та члена Ради Федерації РФ Сулеймана Керімова Гульнари, колишнього міністра преси та інформації Дагестану Нарімана Гаджієва, а також батька і доньки депутата Держдуми РФ Андрія Скоча.

Санкції щодо юросіб, пов'язаних з Абрамовичем і Усмановим

У санкційному списку Великобританії опинилися й двоє уродженців Кіпру - юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес, яких пов'язують з російськими олігархами Алішером Усмановим та Романом Абрамовичемвідповідно. Під санкції потрапили також чотири компанії: Meritservus HC Limited, яку пов’язують із Абрамовичем, та холдинг USM, компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які пов'язують з Усмановим.

Зазначається, що щодо юридичних та фізичних осіб зі списку запроваджені різні фінансові обмеження, зокрема заморожування активів на британських територіях. Загалом Великобританія в рамках санкції проти РФ застосувала обмеженння щодо 1559 фізичних та 184 юридичних особи.

Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України оголосила Марченко в розшук. Також на низку її майна в Україні накладено арешт. Марченко підозрюють у фінансуванні окупаційних російських військ. За данимим СБУ, вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в тимчасово окупованому Криму. Наразі триває розслідування.