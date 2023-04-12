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Оксана Марченко
Оксана МарченкоФото: Mikhail Japaridze/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиВеликобританія

Великобританія запровадила санкції щодо дружини Медведчука

Олександр Куницький
36 хв. тому

Санкції щодо Оксани Марченко уряд Великобританії запровадив через її зв'язок із Віктором Медведчуком. Також обмеження застосували до низки родичів російських олігархів та пов'язаних з ними компаній.

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Великобританія оголосила про запровадження санкцій щодо дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також низки родичів російських олігархів. Санкційний список  опублікував офіс застосування фінансових санкцій Казначейства Великобританії у середу, 12 квітня.

Підставою для запровадження обмежень щодо Марченко став її зв'язок із Віктором Медведчуком як з особою, яка "є або була причетна до дестабілізації України або підриву чи загрози територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

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Також санкції застосовані щодо дружини російського бізнесмена Володимира Євтушенкова Наталії та його дітей Фелікса і Тетяни. Крім того, обмеження запровадили щодо доньки олігарха та члена Ради Федерації РФ Сулеймана Керімова Гульнари, колишнього міністра преси та інформації Дагестану Нарімана Гаджієва, а також батька і доньки депутата Держдуми РФ Андрія Скоча.

Санкції щодо юросіб, пов'язаних з Абрамовичем і Усмановим

У санкційному списку Великобританії опинилися й двоє уродженців Кіпру - юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес, яких пов'язують з російськими олігархами Алішером Усмановим та Романом Абрамовичемвідповідно. Під санкції потрапили також чотири компанії: Meritservus HC Limited, яку пов’язують із Абрамовичем, та холдинг USM, компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які пов'язують з Усмановим.

Зазначається, що щодо юридичних та фізичних осіб зі списку запроваджені різні фінансові обмеження, зокрема заморожування активів на британських територіях. Загалом Великобританія в рамках санкції проти РФ застосувала обмеженння щодо 1559 фізичних та 184 юридичних особи.

Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України оголосила Марченко в розшук. Також на низку її майна в Україні накладено арешт. Марченко підозрюють у фінансуванні окупаційних російських військ. За данимим СБУ, вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які перераховували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в тимчасово окупованому Криму. Наразі триває розслідування.

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