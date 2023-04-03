Абрамович купив в Ізраїлі квартиру колишній вчительці Путіна

Російський мільярдер Роман Абрамович підтвердив, що брав участь у купівлі квартири вчительці Путіна в Ізраїлі, але заявив, що робив це на прохання не президента РФ, а єврейської громади.

У 2005 році російський мільярдер Роман Абрамович купив для колишньої вчительки президента РФ Володимира Путіна квартиру в центрі Тель-Авіва, йдеться у спільному розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) , американського видання The Washington Post (WP) та ізраїльського Shomrim, опублікованому в неділю, 2 квітня.

Міна Юдицька-Берлінер була класною керівницею та вчителькою німецької мови Путіна. В 2005 році він зустрівся з нею в Ізраїлі, куди вона емігрувала в 1973 році.

За її словами, після цієї зустрічі до неї прийшов чоловік, який повідомив, що Путін хоче купити для неї квартиру. Через кілька місяців угоду уклали. Хто саме виступав від імені російського президента, Юдицька не уточнювала. "Коли я переїхала в цю квартиру, я плакала. Путін - дуже вдячна людина", - розповідала вона 10 років потому ізраїльському виданню Ynet.

Утім, як виявили розслідувачі, гроші на купівлю квартири надійшли не від Путіна.

Квартиру оплатили з офшору Абрамовича

Купівлю квартири оплатили з рахунку офшорної кіпрської компанії N.P. Gemini Holdings Ltd, яку таємно контролював російський мільярдер Роман Абрамович.

У день, коли Юдицька придбала квартиру, їй перевели 245 тисяч доларів з рахунку пов'язаної з Абрамовичем компанії. Ім'я мільярдера не фігурує в жодному з документів, але, як пише WP , з оприлюднених під час судового процесу в 2008 році документів випливає, що Абрамович - фактичний власник N.P. Gemini Holdings Ltd.

Представник Абрамовича підтвердив, що мільярдер брав участь у купівлі квартири, але, за його словами, робив це не на вимогу Путіна, а "на прохання єврейської громади". Як заявив представник бізнесмена, подарунок організував президент російської Федерації єврейських громад Олександр Борода.

Борода підтвердив ці слова, сказавши, що особисто обговорював з Юдицькою купівлю квартири, а потім федерація звернулася до своїх ключових донорів для фінансування покупки. Борода не відповів, чому гроші надходили з офшорного рахунку Абрамовича, а не від федерації, або чому Юдицька ніколи не згадувала цю організацію. Як зазначає WP, Борода має тісні особисті зв'язки з Путіним.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запитання про роль Путіна в угоді. WP наголошує, що інформація про купівлю квартири спростовує твердження, які Абрамович і його представники неодноразово робили протягом останніх двох десятиліть, заперечуючи будь-які фінансові зв'язки з Путіним і навіть подаючи в суд на ЗМІ з вимогою спросутвати повідомлення про такі зв'язки.

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