Шуфричу оголосили підозру за фінансування Росгвардії в Криму

Нардепу Нестору Шуфричу, який перебуває в СІЗО за підозрою в держзраді, оголосили нову підозру - у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Офісом генерального прокурора та Державним бюро розслідувань (ДБР) заявила в четвер, 8 лютого, про зібрання нових доказів антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, якого вже підозрюють у державній зраді.

За даними правоохоронців, нардеп налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань в Криму. "Зокрема, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів", - пише СБУ.

Йдеться про недобудований профілакторій площею понад 4500 квадратних метрів, який розташований біля моря у селищі Сімеїз. Сама земельна ділянка площею понад 1,5 гектара входить до рекреаційної зони та межує з "дачею" колишнього нардепа Віктора Медведчука, виданого Росії в рамках обміну.

"Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко (дружина Медведчука, підозрювана в фінансуванні російських органів влади та підтримці агресії РФ проти України. - Ред.). Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича. Згодом фігуранти організували підписання договору зі структурами Росгвардії на "охорону" об'єкта в Криму, за яким щомісяця переводилось на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що підконтрольна нардепу компанія регулярно фінансувала російський бюджет, сплачуючи податки та збори, а під час обшуків в офісах афілійованих з Шуфричем комерційних структур і помешканнях виявили документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року суд помістив Шуфрича під варту до слідчого ізолятора (СІЗО) за підозрою в держзраді без права внесення застави. Нардепу, який обрався до парламенту від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), загрожує до 15 років тюрми.

За даними слідства, Шуфрич "виконував завдання" одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви і начебто був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Прокуратура стверджує, що завданням Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері та поширення кремлівських наративів. Під час обшуків у нього вилучили заборонену радянську символіку, а за даними ЗМІ - "документ з концепцією автономії" Донецької та Луганської областей, під яким стоїть його підпис і Медведчука.