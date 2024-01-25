Хорватія передасть Україні арештовану яхту Медведчука

Окружний суд хорватського міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Про це у четвер, 25 січня, повідомила голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума.

За її словами, про рішення суду повідомив державний секретар міністерства закордонних справ Хорватії Франо Матушіч. "Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує", - написала Дума у Telegram.

Вона закликала "не панікувати" через інформацію хорватських ЗМІ про відплиття яхти Медведчука. "АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду міста Спліт. Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав капітан порту за участі поліцейських Хорватії", - пояснила Дума.

Вона також розповіла, що після проведення оцінки яхти АРМА планує її продати. "Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", - додала Дума.

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Як повідомлялося, в Україні народного депутата, лідера нині забороненої партії "Опозиційна платформа - За Життя" (ОПЗЖ) і кума президента РФ Володимира Путіна підозрювали в проведенні підривної діяльності, розграбуванні національних ресурсів в анексованому Росією Криму та сприянні терористичній організації через торгівлю вугіллям з непідконтрольними територіями Донбасу.

У квітні 2022 року Медведчука затримали під час спроби виїзду з Київської області. У вересні того ж року Україна віддала Медведчука Росії в обмін на дві сотні українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі".

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Медведчука. Одразу після цього Верховна Рада позбавила Медвечука депутатського мандата.