  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу

Віолетта Чайковська
15 вересня 2023 р.

Нардепа Нестора Шуфрича, підозрюваного в державній зраді, суд відправив до СІЗО на два місяці без права внесення застави.

https://p.dw.com/p/4WP28
Нестор Шуфрич
Нестор ШуфричФото: picture-alliance/dpa/TASS/A. Marchenko

Суд у п'ятницю, 15 вересня, обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради України Нестору Шуфричу. Його триматимуть під вартою два місяці без права внесення застави, передає кореспондент "Суспільного" з зали суду.

Шуфрича відправили до слідчого ізолятора (СІЗО) за підозрою в державній зраді.

Він - народний депутат, обраний від нині вже забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), голова парламентського комітету зі свободи слова. Засідає в Раді з 1998 року, а в 2006-2007 роках був міністром з надзвичайних ситуацій у другому уряді Віктора Януковича. 

У чому підозрюють Шуфрича

За даними слідства, Шуфрич "виконував завдання" одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви і начебто був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ.

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що завданням Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. "Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни - нібито "один народ", - кажуть в СБУ. В Офісі генерального прокурора наголошують, що навіть "знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, він продовжував здійснювати підривну діяльність".

Правоохоронці провели обшуки в Шуфрича - за його місцями проживання та у близького оточення. За офіційною інформацією, вилучили заборонену радянську символіку. Тим часом низка українських ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що в Шуфрича виявили "документ з концепцією автономії" Донецької та Луганської областей, під яким стоїть його підпис і Віктора Медведчука.

За підозрою в держзраді нардепу загрожує до 15 років ув'язнення. 

Як кияни коментують обмін "азовців" на Медведчука

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нестор Шуфрич

Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу

Політика15 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

свобода слова, робота ЗМІ під час війни

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Севгіль Мусаєва: Під час війни важливо контролювати владу

Суспільство15 вересня 2023 р.
external

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Як моряки збивають російські безпілотники на Дніпрі

Конфлікти15 вересня 2023 р.05:18 хв.
Відбудова на Чернігівщині після бойових дій (фото з архіву)

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Суперечка навколо "військового" ПДФО. Кому дістануться гроші

Політика14 вересня 2023 р.
Віталій Кличко та Кай Веґнер, Берлін

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

В українських міст стає дедалі більше партнерів у Німеччині

Політика14 вересня 2023 р.
external

Сувальський коридор - "ахіллесова п'ята" НАТО

Сувальський коридор - "ахіллесова п'ята" НАТО

Конфлікти14 вересня 2023 р.02:20 хв.
Посол України у ФРН Олексій Макеєв

Нетребко відповідальна за війну - посол України у ФРН

Нетребко відповідальна за війну - посол України у ФРН

Культура14 вересня 2023 р.
На головну сторінку