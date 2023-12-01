СБУ: інформдиверсії Шуфрича координував з Росії Сівкович

Як встановили в СБУ, ексзаступник секретаря РНБО координував з РФ дії нардепа Шуфрича з дестабілізації ситуації в Україні. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в п'ятницю, 1 грудня, про нові докази державної зради з боку Володимира Сівковича - колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України (в 2010-1013 роках за президентства Віктора Януковича. - Ред.), який наразі переховується в Росії.

За даними слідства, він причетний до організації масштабних інформаційних кампаній, спрямованих на дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України.

"Для цього він залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них - Нестор Шуфрич (народний депутат України. - Ред.), який підозрюється у держзраді. Саме він був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань", - стверджує СБУ.

Зокрема, темами "фейкових повідомлень" були внутрішня обстановка в Україні та "безальтернативність" проросійського вектору зовнішньої політики держави, кажуть в спецслужбі. "Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами", - вважають в СБУ.

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СБУ: Сівкович працює на ФСБ

Правоохоронці нагадують, що Сівкович втік до Росії у 2014 році, аби уникнути покарання за спроби силового розгону учасників Революції Гідності. За даними СБУ, антиукраїнську діяльність він впроваджував за вказівками кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

У зв'язку з новими даними правоохоронці перекваліфікували підозру Сівковичу за статтею про державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення провини, йому загрожує довічне ув'язнення.

23 листопада президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти Сівковича на 10 років.

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