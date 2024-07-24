Сирський: Успіхи РФ на фронті лише тактичні

За словами головкома ЗСУ, Росія домагається просування на "100-200 метрів" ціною великої кількості життів своїх солдатів, натомість Україна не досягає цілей "за будь-яку ціну", тому деколи відходить на вигідніші позиції.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський каже, що ситуація на фронті - дуже складна, адже війська РФ наступають на багатьох напрямках, утім їхні успіхи - лише локальні, тактичні, а про "оперативний прорив" не йдеться.

Про це він розповів в інтерв'ю британському виданню The Guardian , оприлюдненому в середу, 24 липня.

Перевага Росії над Україною в техніці - 1:3

Головком визнав, що забезпечення росіян - значно краще за українське: вони мають перевагу у кількості танків, бойових машин піхоти, солдатів. За його словами, зараз чисельність російських військ становить до 520 тисяч людей на противагу 100 тисячам на початку вторгнення, а до кінця 2024 року їхня кількість може досягти 690 тисяч.

"Що стосується техніки, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - сказав Сирський. За його даними, з 2022 року кількість російських танків і бронетранспортерів "подвоїлась" - з 1,7 тисячі до 3,5 тисячі та з 4,5 тисячі до 8,9 тисячі відповідно, а кількість артилерійських систем - потроїлась.

Російські втрати втричі вищі за українські

Саме перевагою в техніці та особовому складі він пояснює успіхи РФ на фронті та відступ українських сил. Проте, як вказав Сирський, просування вартують Росії людських жертв, які "втричі перевищують українські", а на деяких напрямках - навіть більше.

За його словами, заради просування на "100-200 метрів" Росія жертвує величезною кількістю піхоти, тоді як для України не потрібне досягнення цілей "за будь-яку ціну", тож часом доводиться відходити "на більш вигідні позиції".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав головком. Водночас він відмовився назвати українські втрати на полі бою, пославшись на чутливість теми, що може зіграти на руку РФ.

Загалом, за словами Сирського, Росії не вдалося досягти значного прогресу. Довжина лінії фронту становить 3,7 тисячі кілометрів, активні бойові дії відбуваються на "977 км" із них.

Сирський: Воюємо не кількістю, а якістю

Головком очікує позитивних зрушень з поставкою в Україну винищувачів F-16, які "дозволять ефективніше протидіяти російським крилатим ракетам і точніше вражати наземні цілі". Проте, він вказав і на певні обмеження можливих досягнень з F-16. Так, Україна муситиме залишати літаки на відстані "40 км або більше" від лінії фронту для запобігання їхнього збиття військами РФ.

Сирський зауважив, що через перевагу РФ в авіації та "дуже сильну" протиповітряну оборону Україна частіше вдається до використання дронів і роботизованих наземних систем для евакуації поранених і доставки боєкомплектів. "Ми воюємо не кількістю, а якістю", - сказав він, додавши, що безпілотники відіграють "таку ж важливу роль, як і артилерія". За його словами, українські БпЛА атакували близько 200 російських об'єктів критичної інфраструктури, пов'язаної з військовою логістикою, а морські дрони потопили близько третини Чорноморського флоту РФ і змусили окупантів відвести військові кораблі з Криму.

Зараз, за словами Сирського, ключова мета України - знищення Кримського мосту, що з'єднує анексований півострів з Росією. Головком не уточнив, коли це може статися. Також він запевнив, що Україна має план повернення Криму, який "є великою військовою таємницею".

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - наголосив він.

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