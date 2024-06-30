Зеленський: Співвідношення втрат - 1 українець до 6 росіян

Зараз на Харківському і Покровському напрямку статистика втрат складає один загиблий український військовий до шести російських окупантів, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Статистика втрат на війні складає один військовий Сил оборони України до шести окупантів армії РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

"У Росії дійсно набагато більше людей. А ми дійсно бережемо своїх людей більше. І в нас людей не буде більше, ніж у росіян. Але при цьому треба дивитися, що сьогодні гинуть один українець до шести росіян", - сказав він в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer, яке оприлюднив Офіс президента в неділю, 30 червня.

За його словами, до наступу РФ у Харківській області статистика була один до чотирьох. "Зараз на Харківському і Покровському напрямку - один до шести", - зазначив Зеленський, вказавши, що перемагає той, хто більш технологічний.

"Незадоволені росіяни - ядерна зброя проти ядерного Путіна"

У цьому контексті президент зауважив, що за прогнозами експертів, економіка Росії з 2025 року буде падати. "Тобто поступово санкції починають працювати. Поступово енергетичних грошей не вистачає, щоб виробляти таку велику кількість зброї та забезпечувати населення. Він (Володимир Путін. - Ред.) буде піднімати податки", - сказав Зеленський.

Він продовжив, що невдоволення населення є найстрашнішим для Путіна. "Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путіна. На цьому треба зосередитися. Не давати обходити санкції, технологічно піднімати Україну", - наголосив президент.

Він також закликав Захід не боятися того, що буде з Росією після Путіна. "Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, Росія без Путіна швидше настане. Це будуть відчувати його кола, бізнес тощо. Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою тиснути руку Путіна. Так ми не переможемо Росію", - наголосив Зеленський.

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Зеленський: У Путіна немає сил на довгу війну

На переконання Зеленського, політична ізоляція та нестача артилерії змусили Путіна шукати союзників, і тому той ще більше зблизився з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

"Є кілька мільйонів артилерійських снарядів у Північній Кореї. Путіну просто потрібна ця артилерія. Тобто він ризикує відносинами з Китаєм через брак снарядів. І це гарний сигнал для наших воїнів: не все так добре на полі бою у Росії", - сказав він.

За його даними, у КНДР на складах є близько п'яти мільйонів артилерійських боєприпасів, і це менше, ніж РФ використовує проти України протягом одного року. При цьому КНДР не зможе віддати Росії всі свої запаси. "Давайте не будемо говорити про довгу війну, бо у нього (Путіна. - Ред.) сил немає. Ми не маємо бажання, а у нього бажання є, немає сил", - сказав Зеленський.

Зеленський: Війна закінчиться

На запитання про те, скільки ще можуть тривати бойові дії, Зеленський відповів, що "тут немає експертів", але висловив упевненість, що "все одно війна закінчиться".

"Ми зробили перший крок - стрибок із "самітом миру". Ми все одно підготуємо документ, і зробимо все, щоб цей документ потрапив представникам Росії. Щоб різні країни спробували справедливо закінчити цю війну. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб завтра ми всі були щасливі закінченням війни для кожного. Так швидко воно не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а тим чи іншим форматом діалогу", - наголосив Зеленський.