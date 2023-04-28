Сім глав МЗС країн Північної Європи приїхали до Одеси

Одразу сім європейських міністрів прибули в Одесу. Дипломати обговорюють зернову угоду, підготовку до саміту НАТО, початок переговорів щодо вступу України в ЄС, спецтрибунал щодо РФ і надання сучасних винищувачів ЗСУ.

На запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Одеси у п'ятницю, 28 квітня, прибули його колеги з семи європейських країн - Балтії та Північної Європи.

Одесу відвідують міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс, Естонії Маргус Тсахкна, Швеції Тобіас Білльстрем, Данії Ларс Люкке Расмуссен, Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, Ісландії Тордіс Гильфадоуттір. Разом із ними візит здійснює також заступник державного секретаря міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Кай Зауер.

У межах візиту дипломати вже відвідали Одеський порт, щоб ознайомитися з динамікою реалізації Чорноморської "зернової угоди" та ініціативи Grain from Ukraine.

За словами Кулеби, на порядку денному дипломатичних переговорів були підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі та початок переговорів щодо вступу України в Європейський Союз. "Очікую, що рішення буде ухвалене до кінця поточного року. Синхронізували кроки в цьому напрямку. І окремо обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Учора до групи країн приєдналася сусідня Молдова, очікуємо на нові країни. Коаліція на підтримку створення спецтрибуналу зростає", - сказав український міністр на спільному брифінгу з колегами.

Кулеба просить про тренування ЗСУ на F-16

Крім того, Кулеба попросив колег докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на західних винищувачах, в першу чергу на F16. За його словами, це в свою чергу з часом призведе до ухвалення рішення про надання літаків Україні. "Ми повинні скинути Росію з неба. Для цього нам потрібні не тільки системи протиповітряної оборони (ППО), якими з нами вже поділилися друзі, але й бойові літаки", - зауважив міністр.

Він нагадав, що рівно п'ять місяців тому міністри в такому ж складі відвідали Київ. "Сьогодні вирішили, що наступна наша зустріч має відбутися в Криму. Будемо працювати над досягненням цієї мети", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що в Києві сьогодні з візитом перебувають президенти Чехії Петр Павел і Словаччини Зузана Чапутова. Вони вже провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідали деокуповані в березні 2022 року Бучу та Бородянку Київської області.