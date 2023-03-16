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Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш
Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс КаріньшФото: Ludovic Marin/AFP
ПолітикаУкраїна

Латвія підтримує старт процедури вступу України в ЄС у 2023

Анастасія Шепелева
19 хв. тому

Прем'єр-міністр Латвії вважає, що процедура вступу України в ЄС має розпочатися вже цього року, а членство України в НАТО має стати її першим кроком після закінчення війни.

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Латвія підтримує початок процедури вступу України в ЄС вже в 2023 році, заявив прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш під час пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер, 16 березня.

"Ми переконані, що війні Україна має перемогти, і Україна переможе. Ми також, зазираючи в майбутнє, повністю переконані, що роль і належне місце України - бути країною-членом Європейського Союзу. Я і мій уряд зробимо все, що в наших силах, щоб переконати наших друзів і колег у Європі, що формальна процедура вступу має початися цього року, незважаючи на те, що війна все ще триває", – заявив прем'єр Латвії.

Водночас він висловив переконання, що коли війна буде закінчена, наступним кроком України має бути вступ в Північноатлантичний Альянс (НАТО). "Це єдиний шлях гарантувати мир у всій Європі", - вважає Каріньш.

Він також виступив за створення спеціального міжнародного трибуналу для розгляду воєнних злочинів РФ в Україні. Крім того, за словами Каріньша, уряд Латвії переконаний, що треба допомагати Україні з відбудовою вже зараз, не чекаючи кінця війни.

"Ухвалюючи бюджет, ми зарезервували гроші не лише для підтримки українських біженців у Латвії, але і для допомоги з заходами щодо відбудови України вже впродовж цього року", - сказав він.

Латвія надала допомоги на понад 300 млн євро

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже отримала від Латвії військову допомогу на суму понад 300 мільйонів євро.

"І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги, завдяки якому ця сума досягне 370 мільйонів євро, або більш ніж один відсоток ВВП Латвії. Ми цінуємо зусилля, які Латвія докладає для навчання наших військових за стандартами НАТО. Це робить нас на крок ближче до перемоги", - сказав Шмигаль.

Окрім того, Каріньш зустрівся з президентом Володимиром Зеленський, який подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Як зазначає преслужба Офісу президента, політики предметно обговорили європейської інтеграцію України в контексті прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Окрему увагу під час зустрічі приділили підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні 2023 року.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

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