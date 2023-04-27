Ердоган і Путін обговорили "зернову угоду"

Путін заявив, що вивчить пропозицію президента Туреччини щодо експорту борошна з російського зерна в країни, які його потребують.

Президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін провели в четвер, 27 квітня, переговори за допомогою відеозв'язку.

Як повідомили в офісі турецького президента, під час розмови президенти обговорили, зокрема, "зернову угоду". Своєю чергою, як свідчить опублікована на сайті Кремля стенограма вступного слова Путіна, він заявив, що вивчить пропозицію Ердогана щодо експорту борошна з російського зерна в країни, які його потребують.

Розмова відбулась з нагоди урочистого відкриття першого в Туреччині ядерного реактора. На нього в четвер завезли паливо російського виробництва. Атомну електростанцію "Аккую" в південній турецькій провінції Мерсін будує російська державна компанія "Росатом". Фізичний запуск чотирьох енергоблоків планується на 2024 рік, а стабільне вироблення електроенергії - у 2025 році, пише Reuters.

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Це була перша публічна поява турецького лідера після дводенної відсутності, відколи йому стало погано під час телеінтерв'ю в прямому ефірі, через що Ердогану довелось відкласти передвиборну кампанію, зауважує агентство AFP.

Росія погрожує вийти з "зернової угоди

Росія погодилась продовжити "зернову угоду", покликану забезпечити безпечне транспортування зерна з України під час війни Чорним морем, лише на 60, а не 120 днів. Вона також погрожує вийти з угоди після 18 травня, якщо не будуть зняті обмеження з експорту російських зерна та добрив.

Раніше у четвер прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час візиту до Італії та Ватикану просить як італійську владу, так і Папу Римського Франциска допомогти Україні продовжити роботу "зернових коридорів" без обмежень.

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