Російська ракета влучила в судно з пшеницею у Чорному морі

Сухогруз під прапором Сент-Кіттс і Невіс переправляв зерно з України в Єгипет, коли у нього поцілила ракета Росії. Українське МЗС звертається до ООН.

Російська ракета поцілила в Чорному морі у цивільне судно з пшеницею одразу після його виходу з українських територіальних вод, повідомив у четвер, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Судно переправляло зерно до Єгипту. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", - заявив президент у дописі в Telegram, проілюструвавши його фотографіями пошкодженого судна.

РФ уразила сухогруз під прапором Сент-Кіттс і Невіс

Британська компанія з морської безпеки Ambrey повідомила, що російська ракета уразила суховантаж під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Балкер зазнав пошкоджень лівого борту, включаючи вантажний трюм і кран, після виходу з українського порту "Чорноморськ" в Одеській області.

Джерело в галузі повідомило міжнародній агенції Reuts, що Росія завдала удару вночі недалеко від гирла річки Дунай. Речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук розповів агентству, що під час удару судно перебувало в морській економічній зоні Румунії, а Росія використала для атаки бомбардувальники Ту-22. Утім румунські ВМС заперечують, що судно було в територіальних водах країни.

Україна інформує ООН про злочин Росії

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України пообіцяли негайно поінформувати Організацію Об'єднаних Націй (ООН) і Міжнародну морську організацію про черговий російський злочин, і закликали партнерів до рішучої реакції.

"Цей російський удар є зухвалим нападом на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку, що порушує резолюцію Генеральної Асамблеї ООН A.1183", - наголосив керівник українського МЗС Андрій Сибіга.