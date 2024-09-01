Ракетно-дроновий удар: РФ цілила в зернову інфраструктуру

Балістикою російські війська пошкодили вантажні зерновози, вбивши водія та поранивши ще чотирьох людей. Дрони атакували склад із зерном.

Російські війська в ніч на неділю, 1 вересня, запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області РФ та 11 ударних безпілотників (БпЛА) типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), цього разу РФ націлилися на українське зерно та логістику аграрного сектору, зокрема в Сумській та Миколаївській областях.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних сил і розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей", - ідеться у повідомленні.

Ракетний удар по колоні зерновозів на Миколаївщині: є загиблий та поранені

На Сумщині армія РФ завдала ракетного удару по колоні зерновозів.

Пошкоджені вантажні зерновози, які мали бути задіяні для збору та перевезення урожаю. Одна людина загинула, четверо травмовані, повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

Як уточнили в обласній прокуратурі, загиблий - 23-річний водій вантажівки, поранень зазнали четверо кермувальників. Один вантажний автомобіль загорівся, ще близько 20 зазнали пошкоджень.

Дроновий удар по складу з зерном на Миколаївщині

На Миколаївщині російські "шахеди" вдарили по складському приміщенню для зберігання зерна в селі Лимани Галицинівської громади.

Вогонь оперативно ліквідували, ніхто не постраждав, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зеленський: Росія за тиждень вдарила по Україні 1,3 тис. засобів повітряного нападу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала проти України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб (КАБ), 400 ударних дронів різних типів.

Він вкотре закликав партнерів дозволити Україні використовувати їхню далекобійну зброю для завдання ударів по місцях запуску ракет із Росії та знищення військової логістики РФ, а також до спільного збиття російських ракет і дронів.