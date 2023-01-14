У США почали розслідувати виведення військ з Афганістану

Республіканці ініціювали розслідування "провального" виведення військ США з Афганістану в серпні 2021 року. Глава республіканської більшості в нижній палаті Конгресу заявив, що адміністрація Байдена "приховує" правду.

Республіканська партія США ініціювала початок розслідування обставин виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року. Про це в п'ятницю, 13 січня, повідомили американські ЗМІ. Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників США у закордонних справах, запросив у держсекретаря Ентоні Блінкена великий пакет документів, пов'язаних із виведенням з Афганістану: від прогнозів розвідки до даних про перемовини з рухом "Талібан".

Маккол заявив, що адміністрація Байдена "продовжує приховувати інформацію, пов'язану з відступом", і це "абсурдно і ганебно". Республіканець пообіцяв, що в разі подальшого недотримання адміністрацією президента правил, "комітет використає всі наявні в нього повноваження, щоб забезпечити виконання цих вимог... зокрема примусовим шляхом".

У Держдепартаменті США одразу не прокоментували запит республіканців. Однак там наголосили, що з моменту відступу з Афганістану провели понад 150 брифінгів для членів Конгресу.

"Стратегічний провал" США в Афганістані

Виведення військ з Афганістану, де США за 20 років втратили вбитими близько 2500 військовослужбовців, спричинило хвилю критики всередині країни. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі назвав те, що трапилося, "стратегічним провалом", а очільник міноборони Ллойд Остін визнав, що були допущені "серйозні прорахунки".

"Той факт, що афганська армія, яку вишколювали ми і наші партнери, просто розчинилася, а в деяких випадках здавалася без єдиного пострілу, всіх нас здивував", - визнав керівник Пентагону. За його словами, США недооцінили масштаби корупції в керівництві афганських збройних сил.

Незабаром після відходу американців, владу в країні швидко захопив радикальний ісламістський рух "Талібан". Тисячі афганців втекли, зокрема до Німеччини. Таліби, прийшовши до влади, відзначилися численними порушеннями прав людини, включно із забороною для жінок на навчання в університетах і роботу в неурядових організаціях.

Рішення вивести американські війська з Афганістану ухвалив під час свого президентства Дональд Трамп, після того, як у вересні 2020 року в Катарі тодішній афганський уряд за посередництва США домовився з "Талібаном" про порядок "відновлення миру" в країні. Після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула в серпні 2021, Трамп закликав Байдена, який змінив його, піти у відставку.

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