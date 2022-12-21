Світ критикує рішення талібів не допускати жінок до вузів

Рішення талібів, які контролюють Афганістан, заборонити жінкам навчання у вишах викликало різку критику світової спільноти. "Знищуючи майбутнє жінок і дівчаток в Афганістані, таліби вирішили знищити майбутнє своєї країни", - написала у зв'язку з цим міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у Twitter в середу, 21 грудня.

Водночас вона пообіцяла, що порушить питання про доступність вищої освіти для жінок в Афганістані 22 грудня серед країн-членів Великої сімки. "Таліби можуть спробувати зробити жінок "невидимками", але їм це не вдасться - світ спостерігає за ними", - зазначила вона.

Боррель і Гутерріш про заборону навчання жінок у вишах в Афганістані

У свою чергу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав утиск за статевою ознакою "злочином проти людяності". "ЄС різко засуджує рішення "Талібану" позбавити жінок в Афганістані доступу до вищої освіти. Унікальний для світу крок, який порушує права та руйнує очікування афганців і позбавляє Афганістан внеску, який жінки роблять у суспільство", - написав він у Twitter 21 грудня.

Напередодні, 20 грудня, офіційний представник генсека ООН Антоніу Гутерріша повідомив, що "глибоко стурбований" повідомленнями про те, що жінок позбавлять доступу до вищої освіти в Афганістані. "Генеральний секретар наголошує, що позбавлення можливості здобувати освіту не тільки йде врозріз із рівноправністю жінок і дівчаток, а й вплине на майбутнє країни", - додав його прессекретар.

Тим часом Абас Басір, який обіймав до приходу до влади талібів посаду міністра освіти в Афганістані, назвав рішення усунути жінок від навчання у вишах "ганебним" і таким, що "суперечить ісламу". "Усім студентам і професорам слід об'єднатися, щоб таліби знову відчинили двері університетів та шкіл перед дівчатами. Якщо всі вони звільняться і покинуть стіни шкіл та університетів, все може закінчитися погано", - заявив він в інтерв'ю DW.

Користувачі Twitter та інших соцмереж по всьому світу висловлюють обурення цим рішенням у численних повідомленнях з хештегом # LetHerLearn.

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Обмеження прав жінок талібами в Афганістані

Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року. З того часу права жінок, гомосексуалів та інших меншин у країні зазнали різких обмежень. Донедавна жінкам в Афганістані дозволялося здобувати вищу освіту, проте вони мали користуватися окремими входами до вузу і відвідувати лекції окремо від чоловіків. Викладати їм могли лише жінки чи літні чоловіки.

20 грудня таліби оголосили про рішення позбавити жінок права здобувати вищу освіту.

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