"Талібан" керує Афганістаном через насилля і репресії - AI

З часу виведення військ США і захоплення контролю над Афганістаном радикальним угрупованням "Талібан", в країні постійно порушуються права людини, переслідуються групи меншин, жорстоко придушуються мирні протести і пригнічуються права жінок, йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), оприлюдненому у понеділок, 15 серпня.

Також в країні зникають безвісти люди, практикуються тортури, позасудові страти, вбивства з помсти та примусове виселення противників "Талібану". "Рік тому таліби публічно взяли на себе зобов'язання захищати та просувати права людини. Проте швидкість, з якою вони руйнують 20-річні досягнення у сфері захисту прав людини, вражає. Будь-які надії на зміни швидко розвіялися, оскільки "Талібан" намагається керувати країною за допомогою насильницьких репресій безкарно", - наголосила регіональна директорка AI у Південній Азії Яміні Мішра.

Amnesty International закликає "Талібан" негайно припинити грубі порушення прав людини та злочини згідно з міжнародним правом. "Щоб запобігти подальшому розвитку кризи з правами людини в Афганістані, міжнародне співтовариство має вжити суттєвих заходів, щоб притягнути "Талібан" до відповідальності за ці злочини", - вважає Яміні Мішра.

Експрезидент закликає до єдності

Вкрай негативно оцінює ситуацію з правами людини, зокрема з доступом жінок до освіти і колишній президент Афганістану Хамід Карзай. Крім того, на тлі складної економічної ситуації від недоїдання страждає майже половина населення країни, розповів він в інтерв'ю медіакомпанії DW, оприлюдненому в неділю, 14 серпня.

Експрезидент вважає, що наразі для подолання кризової ситуації до управління країною потрібно залучити весь афганський народ. "Я як братів закликаю талібів вважати братами та сестрами всіх афганців, навіть тих, хто проти них і хто подумує про опір. З ними необхідно зв'язатися та повернути їх у політичний процес, до національного діалогу, щоб в атмосфері єдності та за допомогою слова накреслити шлях до кращого майбутнього", - сказав він.

На думку Карзая, Афганістан ще не втратив свій історичний шанс і ситуація може змінитися на краще, в тому числі і в сфері забезпечення прав жінок. "Жінки будуть отримувати освіту. Вони будуть інженерами, лікарями та журналістами, депутатами парламенту, і у них все буде добре. Прийде час, і ви побачите це ", - підсумував колишній президент Афганістану.

Виведення військ з Афганістану

Нагадаємо, на початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Тоді ж радикальне угруповання "Талібан" розпочало потужний наступ по всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

Сполучені Штати, держави ЄС, а також Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану.