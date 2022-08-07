Рік під талібами: найбільшу кількість працівників з Афганістану в Європі евакуювала ФРН

Після виведення сил НАТО з Афганістану близько року тому Німеччина обіцяла прийняти 23 614 колишніх місцевих працівників і членів їхніх сімей. На даний час до країни в'їхали 17 556 осіб, повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF). З-поміж місцевих працівників у Афганістані, таких як цивільні помічники для Бундесверу або перекладачі, 5141 особа отримала дозвіл на в'їзд, 3756 з них вже перебувають в Німеччині. Переважна більшість тих, хто вже в'їхав до Німеччини - члени родин афганських працівників.

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У порівнянні з іншими європейськими країнами Німеччина приймає найбільшу кількість людей, пише газета. У статті цитується заява британського посольства про те, що до Великобританії за цей час в'їхали 10,1 тисяча афганців, які працювали на британські збройні сили, включно з членами їхніх сімей. Міністерство закордонних справ Італії на сьогоднішній день видало 1218 віз "з обмеженим територіальним терміном дії" для громадян Афганістану, а 278 осіб в'їхали до країни через гуманітарні коридори.

На початку липня розпочала свою роботу слідча комісія Бундестагу по Афганістану. Вона має пролити світло на хаотичну евакуацію з Кабула влітку 2021 року. Комісія також опікуватиметься долею місцевих працівників, які все ще чекають на можливість виїхати до Німеччини.

Виведення військ з Афганістану

На початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Тоді ж радикальне угруповання "Талібан" розпочало потужний наступ по всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.

Сполучені Штати, держави ЄС, а також Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану.