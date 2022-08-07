Рік під талібами: найбільшу кількість працівників з Афганістану в Європі евакуювала ФРН

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Після виведення сил НАТО з Афганістану Німеччина прийняла 17,6 тисячі місцевих працівників та членів їхніх сімей. Слідча комісія Бундестагу проводить розслідування хаотичної евакуації у 2021 році.
Після виведення сил НАТО з Афганістану близько року тому Німеччина обіцяла прийняти 23 614 колишніх місцевих працівників і членів їхніх сімей. На даний час до країни в'їхали 17 556 осіб, повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF). З-поміж місцевих працівників у Афганістані, таких як цивільні помічники для Бундесверу або перекладачі, 5141 особа отримала дозвіл на в'їзд, 3756 з них вже перебувають в Німеччині. Переважна більшість тих, хто вже в'їхав до Німеччини - члени родин афганських працівників.
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У порівнянні з іншими європейськими країнами Німеччина приймає найбільшу кількість людей, пише газета. У статті цитується заява британського посольства про те, що до Великобританії за цей час в'їхали 10,1 тисяча афганців, які працювали на британські збройні сили, включно з членами їхніх сімей. Міністерство закордонних справ Італії на сьогоднішній день видало 1218 віз "з обмеженим територіальним терміном дії" для громадян Афганістану, а 278 осіб в'їхали до країни через гуманітарні коридори.
На початку липня розпочала свою роботу слідча комісія Бундестагу по Афганістану. Вона має пролити світло на хаотичну евакуацію з Кабула влітку 2021 року. Комісія також опікуватиметься долею місцевих працівників, які все ще чекають на можливість виїхати до Німеччини.
На початку 2021 року президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ з Афганістану. У травні процес виведення контингенту розпочався, його підтримали інші країни-члени НАТО. Тоді ж радикальне угруповання "Талібан" розпочало потужний наступ по всій території Афганістану. 15 серпня радикальні ісламісти захопили Кабул і оголосили про прихід до влади в країні.
Сполучені Штати, держави ЄС, а також Україна не визнають уряд "Талібану" офіційною владою Афганістану.