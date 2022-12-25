ЄС засудив рішення талібів заборонити жінкам працювати в НУО

Це ще одне жорстке обмеженням здатності жінок в Афганістані здійснювати свої права та основні свободи наголосили в ЄС. На рішення "Талібану" відреагували й у США.

Європейський Союз засудив запроваджену в Афганістані радикальним ісламістським рухом "Талібан" заборону на роботу жінок у неурядових організаціях (НУО). Про це повідомила в суботу, 24 грудня, офіційна представниця глави європейської дипломатії Жозепа Борреля Набіла Массралі.

За її словами, заборона на роботу в НУО "є ще одним жорстким обмеженням здатності жінок в Афганістані реалізовувати свої права та основні свободи, а також явним порушенням гуманітарних принципів". У Євросоюзі нині оцінюють, як це рішення позначиться на допомозі, яку ЄС надає у країні. "Нашою головною турботою залишаться благополуччя, права та свободи народу Афганістану", - додала Массралі у розмові з агентством AFP.

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Держсекретар США стурбований рішенням талібів

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що рішення талібів заборонити жінкам працювати в НУО може мати "руйнівні наслідки для афганського народу". "Глибоко стурбований тим, що заборона "Талібану" щодо жінок, які доставляють гуманітарну допомогу до Афганістану, порушить надання життєво важливої, рятівної допомоги мільйонам людей. Жінки посідають центральне місце у гуманітарних операціях по всьому світу", - написав Блінкен у Twitter.

Заборона талібів на роботу жінок у НУО стосується 180 організацій

Раніше цього ж дня стало відомо, що рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заборонив місцевим та іноземним неурядовим організаціям допускати на роботу жінок. Таке рішення пояснили "численними скаргами" на те, що деякі співробітниці нібито не дотримувались ісламського дрес-коду, встановленого талібами.

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У листі міністерства економіки Афганістану йдеться, що будь-яка неурядова організація, яку звинуватять у недотриманні наказу, буде відкликана ліцензія на діяльність у країні. У відомстві повідомили, що заборона стосується понад 180 організацій, що входять до координаційної агенції з надання допомоги Афганістану (ACBAR).

Обмеження прав жінок талібами в Афганістані

Рух "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року. З того часу права жінок, гомосексуалів та інших меншин у країні зазнали різких обмежень. Зокрема, 20 грудня таліби оголосили про рішення позбавити жінок права здобувати вищу освіту. Донедавна жінкам в Афганістані дозволялося здобувати вищу освіту, проте вони мали користуватися окремими входами до вищого навчального закладу й відвідувати лекції окремо від чоловіків. Викладати їм могли лише жінки чи літні чоловіки.